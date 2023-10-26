Мультимедийное шоу над Волгой пройдёт в честь акции "Бюст-мост" 31 октября Общество

В Нижнем Новгороде 31 октября состоится завершающий этап акции "Бюст-мост через Волгу: против рака груди". Об этом сообщили организаторы акции - АНО "Центр 800".

В финальный день в центре культуры "Рекорд" (ул. Пискунова, 11/7) с 10:00 до 17:00 все желающие нижегородки старше 18 лет смогут пройти бесплатное маммологическое обследование. Приём будут вести врачи-онкологи НОКОД и Диагностического центра в порядке живой очереди. По назначению специалиста также можно будет сделать УЗИ молочных желез или маммографию.

С 18:00 до 19:00 на площадке "Рекорда" ведущие врачи клиник-партнёров проекта расскажут о важности выявления симптомов рака груди на первой стадии.

А с 20:00 до 23:00 на Канавинском мосту будет транслироваться зрелищное мультимедийное шоу от студии dreamlaser, посвящённое акции.

СПРАВКА:

"Бюст-мост" — это нижегородский социальный проект, цель которого — привлечь максимальное внимание к необходимости профилактики рака груди. Кроме того, акция позволяет оказывать практическую помощь женщинам.

Проект стартовал в 2015 году. Тогда было собрано более 3000 бюстгальтеров неравнодушных жительниц города, из которых был построен символический "бюст-мост" через Волгу. В 2016 году в акции приняла участие известная писательница Дарья Донцова, победившая рак груди.

Проект проходит при поддержке правительства Нижегородской области и министерства здравоохранения Нижегородской области.