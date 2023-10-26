"Цифровой урок" прошел в гимназии №184 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Цифровой урок" по теме "Мессенджеры" прошел в гимназии №184 Нижнего Новгорода.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, занятие провел заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов.

Он рассказал ученикам восьмых классов о том, как возникли первые мессенджеры, а также об этике общения в сети.

"За многовековую историю текстовые сообщения прошли глобальную модернизацию от глиняных табличек до молниеносных сообщений в современных мессенджерах. Утро почти каждого современного человека начинается с проверки входящих уведомлений. Важно понимать, как можно разграничивать учебные, рабочие и дружественные чаты, научиться сохранять свои персональные данные, информацию о себе и при этом максимально использовать возможности мессенджеров. Увидел, что наши школьники очень хорошо знакомы с технологическими функциями, но не задумывались до нашего урока о сохранности данных. Уверен, что занятие поможет ученикам лучше разбираться, в том числе и в защите информации", - отметил Денис Запруднов.

О защите персональной информации и безопасной работе в мессенджерах школьникам рассказали представители оператора связи региона. Ученикам узнали о базовых правилах защиты данных при использовании мессенджеров: необходимости установки сложных паролей, обновления приложений, двухфакторной аутентификации, ограничения использования открытых сетей Wi-Fi.

"В мире цифровых сервисов и услуг персональные данные стали главной ценностью и, к сожалению, главной мишенью мошенников. Поэтому важно уметь грамотно ими распоряжаться и защищать их. "Уроки цифры" позволяют открыто поговорить со школьниками на проблемные темы безопасности информации и рассказать о простых, но эффективных решениях. Как поставщик услуг связи, мы прикладываем максимум усилий, чтобы защитить данные своих клиентов, поэтому с готовностью участвуем в проекте, делимся своими знаниями с подрастающим поколением", - рассказал директор макрорегиона "Волга" Tele2 Алексей Сидоров.

Ребята смогли задать экспертам вопросы

В организации тематического урока были задействованы сотрудники министерства образования и науки Нижегородской области, министерства цифрового развития и связи региона.

Материалы к уроку доступны для самостоятельного изучения по ссылке: https://урокцифры.рф/lessons/messenger/materials.

Ранее "Цифровой урок" в дзержинской школе провел замгубернатора региона Егор Поляков.