Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
Заплати налоги до 1 декабря
Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
30 октября 2023 15:55  [39] Три российских оператора связи отменят плату за раздачу интернет-трафика
30 октября 2023 15:33  [80] Валерий Лазарев возглавил пресс-службу Думы Нижнего Новгорода
30 октября 2023 15:18  [98] Нижегородцы подали уже более 1600 заявлений о заключении брака в 2024 году
30 октября 2023 14:58  [103] "Цифровой урок" прошел в гимназии №184 в Нижнем Новгороде
30 октября 2023 14:27  [199] Мэрия опубликовала проект планировки территории под продление метро в Сормове
30 октября 2023 14:02  [140] Коммунальщики продолжают очищать дороги от снега и льда в Нижнем Новгороде
30 октября 2023 13:24  [153] Проект "Уроки с путешествием. Нижний Новгород-Волгоград" будет запущен в ноябре
30 октября 2023 13:08  [145] Мультимедийное шоу над Волгой пройдёт в честь акции "Бюст-мост" 31 октября
30 октября 2023 12:28  [153] Апарт-отель планируется построить на улице Звездинка в Нижнем Новгороде
30 октября 2023 12:15  [152] Выездное совещание с директорами ТО Нижегородской областной фармации прошло в Арзамасе
Общество

"Цифровой урок" прошел в гимназии №184 в Нижнем Новгороде

30 октября 2023 14:58  [103] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Цифровой урок" по теме "Мессенджеры" прошел в гимназии №184 Нижнего Новгорода.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, занятие провел заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов.

Он рассказал ученикам восьмых классов о том, как возникли первые мессенджеры, а также об этике общения в сети.

"За многовековую историю текстовые сообщения прошли глобальную модернизацию от глиняных табличек до молниеносных сообщений в современных мессенджерах. Утро почти каждого современного человека начинается с проверки входящих уведомлений. Важно понимать, как можно разграничивать учебные, рабочие и дружественные чаты, научиться сохранять свои персональные данные, информацию о себе и при этом максимально использовать возможности мессенджеров. Увидел, что наши школьники очень хорошо знакомы с технологическими функциями, но не задумывались до нашего урока о сохранности данных. Уверен, что занятие поможет ученикам лучше разбираться, в том числе и в защите информации", - отметил Денис Запруднов.

О защите персональной информации и безопасной работе в мессенджерах школьникам рассказали представители оператора связи региона. Ученикам узнали о базовых правилах защиты данных при использовании мессенджеров: необходимости установки сложных паролей, обновления приложений, двухфакторной аутентификации, ограничения использования открытых сетей Wi-Fi.

"В мире цифровых сервисов и услуг персональные данные стали главной ценностью и, к сожалению, главной мишенью мошенников. Поэтому важно уметь грамотно ими распоряжаться и защищать их. "Уроки цифры" позволяют открыто поговорить со школьниками на проблемные темы безопасности информации и рассказать о простых, но эффективных решениях. Как поставщик услуг связи, мы прикладываем максимум усилий, чтобы защитить данные своих клиентов, поэтому с готовностью участвуем в проекте, делимся своими знаниями с подрастающим поколением", - рассказал директор макрорегиона "Волга" Tele2 Алексей Сидоров.

Ребята смогли задать экспертам вопросы

В организации тематического урока были задействованы сотрудники министерства образования и науки Нижегородской области, министерства цифрового развития и связи региона.

Материалы к уроку доступны для самостоятельного изучения по ссылке: https://урокцифры.рф/lessons/messenger/materials.

Ранее "Цифровой урок" в дзержинской школе провел замгубернатора региона Егор Поляков.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph