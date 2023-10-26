Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
Заплати налоги до 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Причины популярности и преимущества строительства каркасного дома

30 октября 2023 15:13  [74]

erid: Kra23j8Bk

На данный момент многие люди интересуются строительством каркасного дома. К преимуществам такого жилья стоит отнести современность, комфорт, надежность, продолжительный срок службы. Строительство требует минимальных вложений финансов и временных затрат.

 

Рассмотрим преимущества каркасных домов:

  • Экологичность. При строительстве каркасных конструкций используют исключительно экологически безопасные материалы. Это обеспечивает здоровый микроклимат внутри помещений.
  • Надежность и прочность. При возведении построек используют надежные материалы, которые прекрасно выдерживают воздействия разных факторов окружающей среды.
  • Энергоэффективность. Одним из преимуществ каркасных построек является их высокая энергоэффективность. Современные утеплители и технологии позволяют значительно сократить расходы на отоплении и кондиционировании воздуха.
  • Быстрота строительства. Каркасный дом можно возвести в несколько раз быстрее, чем традиционную кирпичную постройку.

Если вас интересует строительство каркасного дома, вам стоит серьезно отнестись к выбору компании. У нее должна быть безупречная репутация и присутствовать положительные отзывы от клиентов. Качественные каркасные дома под ключ строит компания «Теплый угол». Специалисты возьмут на себя все заботы по возведению жилья на себя. Вам останется только завезти мебель. Есть возможность заказать максимальную комплектацию для круглогодичного проживания. При отсутствии полной суммы можно оформить ипотеку.

Этапы строительства каркасного дома

В данном случае работы выполняются в такой последовательности:

  • Подготовка участка. Включает в себя очистку территории.
  • Возведение каркаса. Строительство начинается с возведения каркаса. Для этого используются металлические или деревянные балки, колонны и другие несущие элементы.
  • Утепление и гидроизоляция. После возведения каркаса производится утепление стен, пола и кровли. Выполняется гидроизоляция фундамента и стен, чтобы предотвратить проникновение влаги.
  • Обшивка и отделка. После утепления делается обшивка дома. Для этого можно использовать различные материалы, включая сайдинг, деревянные панели. После обшивки идет внутренняя отделка помещения.

Дальше следуют работы по прокладке электрических и водопроводных коммуникаций. Устанавливаются системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. После выполнения всех основных мероприятий производятся отделочные работы, устанавливаются двери, окна, освещение, сантехническое оборудование.

Фото с сайта ООО «Теплый Угол». sk-tu.ru

Реклама. ООО «Теплый Угол». sk-tu.ru

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph