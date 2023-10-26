Сергей Морозов проверил выполнение работ по ремонту дорог в Харцызске Общество

Фото: Telegram-канал Большой Харцызск

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов проверил выполнение работ по ремонту дорог в Харцызске Донецкой народной республике.

Как сообщает Telegram-канал Большой Харцызск, в настоящее время полностью закончены работы на 39 объектах.

"Отремонтировано 43,3 км дорог, это 294 тыс. кв. метров покрытия! Завершается обустройство дорог", - говорится в сообщении.

Сергей Морозов также озвучил планы по работе нижегородских подрядчиков в ДНР на будущий год. Речь идет о восстановлении тротуаров возле социальных объектов.

Кроме того, замгубернатора Нижегородской области дал поручение подрядчикам связать общественные пространства качественной пешеходной сетью.

Ранее сообщалось, что АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал" готовят Харцызск в Донецкой области к отопительному сезону.