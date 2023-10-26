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Общество

Мусульман России призвали не поддаваться на провокационные заявления

30 октября 2023 17:25  [36] Общество

Мусульман России призвали не поддаваться на провокационные призывы и помнить, что любое преследование по национальному и религиозному признаку — преступление. С таким заявлением выступил президиум Духовного управления мусульман РФ после протестов в аэропорту Махачкалы, сообщает телеканал "360".

Напомним, массовые беспорядки начались в аэропорту Махачкалы 29 октября из-за прибытия рейса из Израиля на фоне обострения на Ближнем Востоке. По данным Минздрава Дагестана, в ходе протестов травмы получили более 20 человек, большинство из них — сотрудники полиции, которые пытались сдержать толпу.

В Духовном управлении подчеркнули, что издавна народы России живут вместе, в единой семье народов, сберегают свою самобытность и уникальные религиозно-культурные традиции.

"Межрелигиозный мир, стабильность и процветание всех народов Российской Федерации не должны зависеть от внешних обстоятельств, а должны всегда стоять во главе угла", - добавили в ДУМ и призвали сохранять человечность и патриотические чувства к нашей единой родине - России.

В президиуме также указали, что для ислама неприемлемы несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также антисемитизм и юдофобия, являющиеся формами расизма и высокомерия.

В Духовном управлении мусульман РФ назвали преступными любые призывы и действия, цель которых — преследование людей по национальному или религиозному принципу.

Стоит отметить, что в Нижегородской области располагается свыше 40 этнокультурных организаций, которые представляют 21 этнос, а также зарегистрировано более 800 религиозных групп. В частности, действует Духовное управление мусульман, которое координирует деятельность 58 местных религиозных организаций и 57 мечетей.

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Теги:
Национальные общины Религия
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