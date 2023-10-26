Более 15 тысяч нижегородцев стали волонтёрами Победы Общество

Фото: волонтёрыпобеды.рф

Ровно 8 лет назад, в 2015 году, в России было создано Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы". К настоящему времени движение объединило уже более 650 тысяч человек из 89 субъектов России и 59 стран.

В Нижегородской области волонтёрами победы за это время стали более 15 тысяч неравнодушных жителей.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, "Волонтёры Победы" – одна из ведущих добровольческих организаций на территории региона, которая реализует самые разные проекты патриотического и социального направления.

"Мы видим это и в сборе гуманитарной помощи, и в сопровождении семей участников СВО, и на примере культурных инициатив. Поздравляю каждого волонтёра с днем рождения движения, спасибо вам за большой труд", — сказал глава Нижегородской области.

На территории области создано 70 школьных и студенческих отрядов волонтёров, которые работают во всех муниципалитетах. За 8 лет по инициативе и при участии добровольцев движения в Нижегородской области проведено более 5 тысяч самых разных мероприятий: экспозиция "Поезд Победы", "Сад Памяти" и другие.

Также волонтеры участвуют в организации Парадов Победы и шествия "Бессмертный полк", акций "Георгиевская ленточка", "Свеча памяти".

Также нижегородское отделение в рамках проекта "Образ Победы" создаёт граффити, посвящённые участникам Великой Отечественной войны, выдающимся нижегородцам, современным победам страны и региона. Всего было создано более 150 арт-объектов.

"Спустя столько лет хочется сказать: "Дальше – больше"! Наши дорогие ветераны с радостью ждут нас в гости, наши школьные отряды проводят встречи со сверстниками, передавая ценность сохранения памяти, а опытные волонтёры Победы всегда готовы провести исторический урок в современном формате. Направлений деятельности за восемь лет образовалось достаточно много, и мы рады быть частью таких масштабных, важных и нужных региону и стране акций", - поделилась руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

Напомним, стать волонтёром Победы может любой желающий старше 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф, а затем пройти небольшое интервью для вступления в движение.