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Общество

Мемориальную доску Павлу Пландину установили на доме №1 по улице Калинина в Арзамасе

31 октября 2023 09:26  [113] Общество
Фото: Александр Барыкин

Фото: Александр Барыкин

Мемориальную доску первому директору Арзамасского приборостроительного завода Павлу Пландину установили на фасаде дома №1 по улице Калинина. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Павел Пландин проживал в этом доме с 1958 по 1987 год, а открытие памятного знака было приурочено к 105-летию со дня рождения. В торжественной церемонии приняли участие представители городской администрации, руководство предприятия, члены ветеранских и общественных организаций Арзамаса, родственники Павла Ивановича Пландина.

И.о. мэра Арзамаса Михаил Гусев отметил вклад Павла Пландина в развитие города и предприятия.

"Сегодняшнее поколение заводчан – продолжатели дела Пландина – должны быть достойны его памяти, стараться и дальше развивать завод, стремиться к новым трудовым свершениям", - добавил он.

От имени руководства АПЗ присутствующих со знаменательным событием поздравил коммерческий директор – заместитель генерального директора Иван Нестеров. Он отметил, что имя Павла Пландина на столетия вписано в историю города, района и АПЗ. 

"Сегодня наш завод справляется со всеми поставленными задачами. Мы, приборостроители, чтим память первого генерального директора, равняемся на него и будем равняться в дальнейшем", - подчеркнул Иван Нестеров.

Решение об установлении мемориальной доски по ходатайству коллектива предприятия и профсоюзной организации АПЗ было единогласно принято на заседании городской Думы Арзамаса 28 сентября.

Имя легендарного руководителя АПЗ Павла Пландина в Арзамасе носят сквер, улица, приборостроительный колледж, родной завод. В 2018 году перед проходной АПЗ был открыт масштабный монумент – бронзовый памятник.

Ранее сообщалось, что молодежь АПЗ приняла участие в автоквесте "По следам Пландина".

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Теги:
АПЗ Памятные даты
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