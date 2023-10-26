Уникальный орган XIX века показали в НГИАМЗ Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Уникальный орган XIX века показали в Усадьбе Рукавишниковых - главном здании Нижегородского музея-заповедника.

Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, инструмент удалось восстановить при помощи современных IT-технологий. Сам орган находится на хранении в коллекции Технического музея.

Отмечается, что НГИАМЗ стал первой в России музейной площадкой, где снова зазвучал исторический музыкальный инструмент.

По словам гендиректора музея Юрия Филиппова, НГИАМЗ уже много лет ведет деятельность по сохранению и адаптации старинной музыкальной техники. Так, специалисты восстанавливают граммофоны, патефоны, фонографы и другие предметы из коллекции Технического музея.

"Орган не только был отреставрирован, но и сохранил свое звучание для будущих поколений. Что важно, впервые он зазвучал в музее, а в дальнейшем мы сможем услышать его и на выступлениях музыкальных коллективов. Работа с инструментом после презентации не закончится, а продолжится с еще большим усердием", - сказал Юрий Филиппов.

После презентации орган вновь вернут в Технический музей для дальнейшей доработки и проведения специальных музыкальных программ, информация о которых будет доступна позднее на сайте и в социальных сетях Нижегородского музея-заповедника.

Ранее сообщалось, что выставка археологических находок XV века открылась в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде.