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Культура и отдых

Уникальный орган XIX века показали в НГИАМЗ

31 октября 2023 09:51  [72] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Уникальный орган XIX века показали в Усадьбе Рукавишниковых - главном здании Нижегородского музея-заповедника.

Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, инструмент удалось восстановить при помощи современных IT-технологий. Сам орган находится на хранении в коллекции Технического музея.

Отмечается, что НГИАМЗ стал первой в России музейной площадкой, где снова зазвучал исторический музыкальный инструмент. 

По словам гендиректора музея Юрия Филиппова, НГИАМЗ уже много лет ведет деятельность по сохранению и адаптации старинной музыкальной техники. Так, специалисты восстанавливают граммофоны, патефоны, фонографы и другие предметы из коллекции Технического музея. 

"Орган не только был отреставрирован, но и сохранил свое звучание для будущих поколений. Что важно, впервые он зазвучал в музее, а в дальнейшем мы сможем услышать его и на выступлениях музыкальных коллективов. Работа с инструментом после презентации не закончится, а продолжится с еще большим усердием", - сказал Юрий Филиппов.

После презентации орган вновь вернут в Технический музей для дальнейшей доработки и проведения специальных музыкальных программ, информация о которых будет доступна позднее на сайте и в социальных сетях Нижегородского музея-заповедника.

Ранее сообщалось, что выставка археологических находок XV века открылась в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Музеи НГИАМЗ
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