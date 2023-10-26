Нижегородцы в рамках всероссийской акции принесли в банки более полумиллиона монет

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Всероссийская акция "Монетная неделя" позволила вернуть в оборот в Нижегородской области более 503,8 тыс. монет на общую сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.
Больше всего нижегородцы принесли в банки монет номиналом 10 рублей (более 146 тыс. штук) и 1 рубль (более 133 тыс. штук).
По условиям "Монетной недели", граждане могли зачислить принесенную мелочь на банковский счет или без комиссии обменять ее на банкноты.
Специалисты рекомендуют заранее уточнить в банке, осуществляет ли конкретное подразделение операции с наличными деньгами и будет ли взиматься комиссия за обмен монет на банкноты.
При зачислении денег на счета и вклады банкноты и монеты должны приниматься по номинальной стоимости, и банки не имеют права брать с граждан комиссии за прием и пересчет монет при совершении таких операций. Для кассовых операций в банке потребуется паспорт.
Монеты остаются законным средством платежа в России. Поэтому если в торгово-сервисной точке отказывают в приеме монет в качестве оплаты, нижегородцы вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.
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