Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
Заплати налоги до 1 декабря
Лучшие школьные музеи 2022/2023 учебного года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
31 октября 2023 10:20  [44] Нижегородцы в рамках всероссийской акции принесли в банки более полумиллиона монет
30 октября 2023 19:02  [279] Число россиян с несколькими кредитами в 2023 году превысило 11,2 млн
30 октября 2023 10:36  [296] Нижегородское "Торпедо" за 3 года получит из областного бюджета 1,8 млрд рублей
27 октября 2023 18:48  [525] Нижегородский фонд развития промышленности заключил соглашение с ФРП Запорожской области
27 октября 2023 18:06  [795] Субсидирование авиарейсов в Минск заложено в бюджет Нижегородской области
27 октября 2023 16:27  [538] ЦБ РФ исключил смягчение кредитной политики ради снижения инфляции
27 октября 2023 13:42  [523] ЦБ РФ поднял ключевую ставку с 13% до 15%
27 октября 2023 13:40  [497] КРНО поддержала производителя минеральной воды в Сеченовском районе
26 октября 2023 17:11  [536] Почти 350 млн рублей заложено в бюджет Дзержинска на строительство бассейна "Капролактамовец"
26 октября 2023 14:50  [511] Новогорьковская ТЭЦ и Кстовские тепловые сети получили паспорта готовности к отопительному сезону
Экономика

Нижегородцы в рамках всероссийской акции принесли в банки более полумиллиона монет

31 октября 2023 10:20  [44] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Всероссийская акция "Монетная неделя" позволила вернуть в оборот в Нижегородской области более 503,8 тыс. монет на общую сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Больше всего нижегородцы принесли в банки монет номиналом 10 рублей (более 146 тыс. штук) и 1 рубль (более 133 тыс. штук).

По условиям "Монетной недели", граждане могли зачислить принесенную мелочь на банковский счет или без комиссии обменять ее на банкноты.

Специалисты рекомендуют заранее уточнить в банке, осуществляет ли конкретное подразделение операции с наличными деньгами и будет ли взиматься комиссия за обмен монет на банкноты.

При зачислении денег на счета и вклады банкноты и монеты должны приниматься по номинальной стоимости, и банки не имеют права брать с граждан комиссии за прием и пересчет монет при совершении таких операций. Для кассовых операций в банке потребуется паспорт.

Монеты остаются законным средством платежа в России. Поэтому если в торгово-сервисной точке отказывают в приеме монет в качестве оплаты, нижегородцы вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ поднял ключевую ставку с 13% до 15%.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банк России
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph