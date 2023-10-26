"АСИРИС" разработает проект ремонта старинной ограды на улице Студеной Общество

Фото: АСИРИС

АНО "АСИРИС" разработает проект ремонта старинной ограды на улице Студеной в Нижнем Новгороде к концу декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале "АСИРИС" (Сохранение и развитие).

Согласно информации, кирпичная ограда с кованой решеткой около дома №10а и 10б внесена в единый госреестр объектов культурного наследия.

Кованые элементы ограды опираются на кирпичный оштукатуренный цоколь и состоят из секций с растительным орнаментом, закрепленных на кирпичных столбах.

Специалистами уже подготовлен план реконструкции Студеного квартала и дорожная карта по каждому объекту в его границах. В настоящее время региональное министерство имущества и земельных отношений ведет работу по передаче ограды в 2024 году на баланс Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что концепцию благоустройства сада в Студеном квартале разработали по заказу АНО "АСИРИС".