Ремонт дороги на перекрестке улиц Ванеева - Сусловой завершат к декабрю Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Ремонт дороги на перекрестке улиц Ванеева - Н. Сусловой в Советском районе Нижнего Новгорода должен завершиться к декабрю, сообщает ИА "Время Н".

Как рассказал гендиректор МКУ "ГУММиД" Нижнего Новгорода Андрей Левдиков, ремонтные работы на этом участке дороги уже выходят на финальный этап.

Предполагалось, что ремонт здесь завершат к концу октября, но из-за плохих погодных условий сроки оказались сдвинуты.

Напомним, что ремонтные работы на участке дороги на улицы Ванеева с изменением движения на перекрестке Ванеева - Н. Сусловой стартовали в июне 2023 года.

Также сообщалось, что временные проезды на улицы Варварскую и Родионова появятся в Нижнем Новгороде.