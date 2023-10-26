Ремонт дороги на перекрестке улиц Ванеева - Сусловой завершат к декабрю

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Ремонт дороги на перекрестке улиц Ванеева - Н. Сусловой в Советском районе Нижнего Новгорода должен завершиться к декабрю, сообщает ИА "Время Н".
Как рассказал гендиректор МКУ "ГУММиД" Нижнего Новгорода Андрей Левдиков, ремонтные работы на этом участке дороги уже выходят на финальный этап.
Предполагалось, что ремонт здесь завершат к концу октября, но из-за плохих погодных условий сроки оказались сдвинуты.
Напомним, что ремонтные работы на участке дороги на улицы Ванеева с изменением движения на перекрестке Ванеева - Н. Сусловой стартовали в июне 2023 года.
Также сообщалось, что временные проезды на улицы Варварскую и Родионова появятся в Нижнем Новгороде.
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