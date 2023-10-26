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Культура и отдых

Город, где так хочется жить: певец Паша Руденко представил главную композицию сериала "Родные люди"

31 октября 2023 14:19  [90] Культура и отдых
Фото предоставлено ПАО “Ростелеком”

Фото предоставлено ПАО “Ростелеком”

31 октября 2023 года на ведущих цифровых площадках страны состоялся релиз композиции "Родные люди" в исполнении Паши Руденко, которую создала команда известного музыкального продюсера Юрия Бардаша. Эта песня стала главной в саундтреке 8-серийного альманаха "Родные люди" (16+) и поддерживает идею создателей проекта, что не только люди, но города и регионы стали героями альманаха.

Производством сериала занимается Студия творческих инициатив "Открытие" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Премьера первых эпизодов альманаха состоялась в видеосервисе Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) 17 октября, каждый вторник выходят по две новые серии.

Альманах объединяет восемь историй про отношения родных людей, которые происходят в Астрахани, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Санкт-Петербурге и Москве, а также в Крыму. В сериале есть новеллы самых разных жанров — драмы, комедии, мелодрамы и приключения. Герои историй — студенты, которые в 1990-е учились в одном институте и вместе жили в общежитии. Потом все разъехались, их пути разошлись и жизни сложились по-разному, но они продолжают общаться, помогают друг другу и делятся общими проблемами. Сокурсники встречаются через 20 лет на юбилее любимого преподавателя, но сколько всего случится перед этой встречей… Альманах рассказывает о том, как за два десятилетия изменились жизни главных героев, как изменилась страна вместе с ними и как они пытаются найти общее с детьми, которые сейчас в том же возрасте исканий, что они сами были в 90-х.

"Помню, как Юра позвонил мне и сказал что-то типа: “Паша, я написал чудесную песню, которая оживет в твоем исполнении, приезжай. Дело важное”. Уже через пару дней мы с Юрой и его командой встретились в студии. Я влюбился в песню сразу, с первых строк. Есть в ней что-то очень теплое, важное, вечное. Добавлю лишь, что для меня честь стать частью такого классного большого проекта", — поделился Паша Руденко.

Паша Руденко — соул-исполнитель, сонграйтер и продюсер. Номинант премии "Золотой граммофон" и участник второго сезона шоу "Песни" на ТНТ. Ранее выступал как солист поп-дуэта "Элемент". Юра Бардаш — продюсер, хореограф, певец, основатель продюсерского центра Kruzheva Music. Основатель и продюсер проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", "Луна", "Коррупция" и других. В прошлом участник группы "Грибы".

31 октября композиция "Родные люди" стала доступна на главных цифровых площадках ("Яндекс Музыка", "VK Музыка", "Звук" и других).

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Теги:
Музыка Ростелеком
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