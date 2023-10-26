Выставка графических портретов героев СВО открылась в нижегородском Заксобрании Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Законодательном Собрании Нижегородской области 31 октября открылась выставка графических портретов участников СВО "Уголь Донбасса". Автор работ – выдающийся деятель культуры и искусства, награжденный золотым орденом "Служение искусству" I степени, участник российских и зарубежных выставок Сергей Марченко.

В торжественной церемонии открытия экспозиции приняли участие председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель председателя регионального парламента Владислав Егоров, депутат регионального парламента Роман Кабешев, депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания, а также учащиеся школ Нижегородской области. Выставка организована при содействии министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой и министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева.

Художник создает портреты реальных участников специальной военной операции и представляет их на передвижной выставке по всей стране. Автор работ вдохновился репортажами военкора "Первого канала" Марьяны Наумовой, ее портрет тоже есть в галерее.

"Бойцы, врачи, журналисты, а все вместе - "Уголь Донбасса", так называется выставка. Художник Сергей Марченко рисовал их портреты на передовой. В них нет показного героизма. Они простые и понятные каждому и от того родные, близкие, наши. Название "говорящее" не потому, что художник работал углем. Уголь в данном случае - соль земли, а герои картин – лучшие люди нашей страны, ее истинная элита. Считаю, каждый из нас должен увидеть их лица. Самое важное в этих портретах – сила духа человека. Они не только передают внешность и образ людей, но и отражают их внутренний мир, решимость и целеустремленность", - поделился Евгений Люлин.

По мнению художника, выставка – мощный способ привлечь внимание к героическим поступкам всех, кто сейчас находится на передовой, защищая Отечество. "Донбасс сегодня – знаковое место, куда со всех уголков нашей Родины приезжают отважные и мужественные люди: военные, волонтеры, медики. Ежедневно они совершают подвиги, спасая жизни и помогая жителям новых территорий. Они вдохновляют и побуждают задуматься о ценностях и героическом потенциале, который может быть в каждом из нас".

"Взгляды героев с портретов наполнены силой духа, самоотверженностью, любовью к стране, к людям. Выставка рассказывает о том, что самые обычные люди: хрупкие девушки, молодые парни могут выполнять тяжелые задачи, героическую миссию, важно самоопределение. Думаю, что подрастающее поколение должно воспитываться на таком искусстве и примерах", - отметил депутат Законодательного Собрания Роман Кабешев.

В региональном парламенте выставка будет работать до 7 ноября, потом отправится в Арзамас, Дзержинск, Кстово, Мулино и снова вернется в Нижний Новгород, где каждый сможет посетить ее бесплатно в научной библиотеке им. В.И. Ленина. Во время выставок Сергей Марченко будет проводить мастер-классы. В Нижегородской области художник задержится до конца ноября.

Справка

Сергей Марченко родился в 1977 году. Получил классическое художественное образование. Учился в Московской средней художественной школе им. Томского, в которой в 1994 году стал стипендиатом благотворительного фонда "М-АРТ". Затем поступил в МГХАИ им. Сурикова на факультет станковой живописи, по окончании которого, в 2002 году, был награжден премией Российского общества Союза художников за лучший диплом. В 2011 году Комиссией по общественным наградам и вопросам увековечивания награжден орденом "Служение искусству" 1 степени.

Выставка продлится: с 7 по 12 ноября в Выставочном зале Историко-художественного музея г. Арзамаса; с 13 по 20 ноября в Доме культуры химиков г. Дзержинска.