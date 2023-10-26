Нетрезвый мужчина укусил полицейского в Сарове во время задержания, сообщает пресс-служба нижегородского ГУ МВД.
Согласно информации, 29-летний гражданин в состоянии опьянения был замечен сотрудниками полиции во время патрулирования территории города.
Во время задержания мужчина оказал активное сопротивление, в том числе, укусил одного из полицейских, после чего к нему в соответствии с законом о полиции применили физическую силу.
Впоследствии выяснилось, что данный гражданин ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение целого ряда преступлений (кража, нанесение телесных повреждений, угроза убийством и др.).
Материал проверки по факту применения насилия в отношении представителей власти направлен в следственные органы для принятия решения.
Ранее сообщалось, что женщину задержали в Сергачском районе за угон автомобиля.
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