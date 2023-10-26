Нижегородец перевел мошенникам 8 миллионов рублей Происшествия

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижегородец перевел мошенникам 8 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно информации, 59-летний мужчина стал очередной жертвой телефонного мошенничества.

Потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил о якобы попытке кражи сбережений со счета.

Далее, с мужчиной связался другой злоумышленник, назвавшийся сотрудником банка.

Аферисты убедили потерпевшего перевести все средства на якобы безопасный счет.

Нижегородец поверил злоумышленникам и при помощи транзакций ряда банкоматов в разных районах Нижнего Новгорода суммарно перевел почти 8 млн рублей.

Лишь затем гражданин осознал, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело, преступников ищут.

Ранее жительница Богородска перевела более 3,7 млн рублей телефонным мошенникам.