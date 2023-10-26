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Общество

Сезон охоты на пушных животных открыт в Нижегородской области

01 ноября 2023 11:14  [111] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сезон охоты на пушных животных открыт в Нижегородской области с 1 ноября.

Согласно информации министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, охотничий сезон продлится по 29 февраля 2024 года. Разрешена добыча норки американской, белки, рыси, куницы (лесной, каменной), горностая, хоря (лесного, степного), ласки.  

В ведомстве отметили, что охота на такие виды пушных животных, как куница и рысь, осуществляется в соответствии с нормативами: добыча рыси – до 10% особей от численности вида в регионе, по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов; добыча куницы – до 35% особей от численности (нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов утверждены приказом Минприроды России от 27 января 2022 г. №49).

Кроме того, рысь относится к охотничьим ресурсам, в отношении которых губернатором Нижегородской области также утверждается лимит добычи. В министерстве пояснили, что с 2013 года данный вид был исключен из Красной книги Нижегородской области из-за стабильного роста численности популяции и отнесен к охотничьим ресурсам.

Отлов и отстрел охотничьих животных должен осуществляться способами, не допускающими жестокого обращения с животными, в том числе запрещено использование ногозахватывающих капканов для отлова рыси, лесной куницы, горностая.

Охотникам необходимо соблюдать Правила охоты, установленные нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием, а также правила пожарной безопасности. Более подробная информация размещена на сайте Минлесхоза Нижегородской области в разделе "Информация для охотников": https://minles.nobl.ru/activity/3509/.

По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, сейчас в области обитает 14,8 тысячи особей норки американской, более 32 тысяч белок, 3,8 тысячи особей куницы, 711 особей горностая, 402 рыси, 350 хорей.

Ранее сообщалось, что разрешения на добычу болотно-луговой дичи начали выдавать в Нижегородской области.

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Теги:
Охота
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