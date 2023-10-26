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Бизнес

МегаФон ускорил интернет курьерам и водителям такси на время распродаж

01 ноября 2023 11:18  [106] Бизнес

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МегаФон подключает ускоренный мобильный интернет курьерам и водителям такси по всей стране, в том числе в Нижнем Новгороде. Такой апгрейд ускорит работу специализированных приложений, дав возможность быстрее выполнять заказы в период самых интенсивных распродаж и предновогоднего ажиотажа.

В ноябре в России – высокий сезон торговли, когда стартуют массированные распродажи в рознице, на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Это пиковый период по уровню нагрузки на транспортную сеть городов. Например, по данным Центра организации дорожного движения правительства Москвы, ноябрь – самый загруженный месяц года: так в прошлом году 14 дней месяца пробки оценивались в 8 баллов и выше.

По статистике МегаФона, мобильный интернет-трафик крупнейших маркетплейсов ежегодно демонстрирует существенный рост в ноябре-декабре. В эти месяцы прошлого года он увеличился на 62% в сравнении с усредненным значением с января по октябрь. Пиковые значения приходятся на дни самых интенсивных распродаж. Например, 11 ноября прошлого года, во всемирный день шопинга, трафик онлайн‑магазинов был почти в два раза выше, чем в обычные дни.

В этот напряженный период стабильная работа онлайн-сервисов важна не только для тех, кто делает заказы в интернете, но и тем, кто обеспечивает их доставку. МегаФон решил предоставить партнерам Яндекс Про – водителям такси и курьерам – ускоренный мобильный интернет по технологии pre-5G на полтора месяца распродажного бума.

Это технологическое решение ускорит мобильный интернет на 50% и сделает быстрее работу профессионального приложения для курьеров и водителей такси – Яндекс Про, с помощью которого они принимают и выполняют заказы. Pre-5G также обеспечивает стабильную работу приложения в местах наибольшей концентрации пользователей мобильного оператора и улучшает навигацию.

МегаФон представил технологию pre-5G в марте 2022 года. Она позволяет в полной мере использовать ёмкие с точки зрения интернет-трафика сервисы: возможностей pre-5G достаточно для мобильного гейминга, просмотра стриминговых сервисов, онлайн-трансляций, фильмов и сериалов в высоком качестве без "зависаний" картинки.

"Каждому нашему клиенту важно получать свои покупки вовремя, особенно в период, когда многие в преддверии новогодних праздников готовят подарки для близких. Мы уверены, что наша технология ускоренного интернета поможет в сезон распродаж тем, кто напрямую зависит от работы онлайн-сервисов и поэтому на период пиковых ноябрьских нагрузок на курьеров и водителей такси, мы обеспечили их максимально комфортной связью по всей стране", — отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

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