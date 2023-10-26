Электронную квитанцию выбрали более 1,7 млн потребителей "ТНС энерго" Общество

Каждый месяц в среднем 26 000 потребителей "ТНС энерго" подключают электронную квитанцию. Всего же на сегодняшний день более 1,7 млн абонентов энергосбытового холдинга сделали выбор в пользу бесплатного сервиса доставки счетов на электронную почту.

"Мы продолжаем совершенствовать клиентские сервисы, уделяя особое внимание развитию цифровых инструментов. Электронная квитанция – одна из самых востребованных дистанционных услуг среди наших потребителей, – отмечает генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго" Елена Стельнова. – Чтобы мотивировать клиентов подключать онлайн-счета и вносить свой вклад в защиту природы, мы регулярно проводим различные акции, к примеру, "Киловатты в подарок" и "Электронная квитанция – это ЭКОлогично". Победителям дарим фирменные подарки, зачисляем суммы на счет для оплаты электроэнергии".

Электронная квитанция имеет ряд преимуществ перед бумажным аналогом. Платежный документ поступает на e-mail клиента в день формирования счета. В письме указана уникальная ссылка, по которой можно оплатить потребленный ресурс онлайн в любое удобное время без комиссии и очередей. К одной электронной почте можно подключить до десяти лицевых счетов, к примеру, за дачу, гараж или квартиру пожилых родственников.

Персональные данные потребителя надежно защищены – никто из соседей или посторонних не увидит информацию из квитанции. Получить дубликат платежного документа можно онлайн, без обращения в офис обслуживания.

Более того, электронная квитанция – это экологично. Ежегодно потребители, перешедшие на цифровую доставку счетов, спасают от вырубки гектары леса.

Справка о компании

ПАО ГК "ТНС энерго" является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний "ТНС энерго" по итогам 2022 года составил 65,8 млрд кВт*ч.