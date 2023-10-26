ГИБДД Нижнего Новгорода эвакуировала 7877 автомобилей за нарушение правил стоянки

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ГИБДД Нижнего Новгорода с начала 2023 года эвакуировала 7877 автомобилей за нарушение правил стоянки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Госавтоинспекции напомнили, что с 2020 года в городах не менее 10% мест на парковках должно быть выделено инвалидам.
Для повышения доступности парковочных мест для людей с ограниченными возможностями в Нижнем Новгороде ежедневно и во всех районах проводятся профилактические мероприятия "Парковка для инвалидов". Особое внимание уделяется парковкам у торговых центров и социальных учреждений.
За постановку автомобиля на места, отведенные для инвалидов, водителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, а также перемещение транспорта на штрафстоянку, что также оплачивается отдельно.
Ранее сообщалось, что водителей могут лишить прав за проезд со скрытыми номерами по трассе М-12.
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