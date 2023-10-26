ГИБДД Нижнего Новгорода эвакуировала 7877 автомобилей за нарушение правил стоянки Общество

Фото: ГИБДД по Нижнему Новгороду

ГИБДД Нижнего Новгорода с начала 2023 года эвакуировала 7877 автомобилей за нарушение правил стоянки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили, что с 2020 года в городах не менее 10% мест на парковках должно быть выделено инвалидам.

Для повышения доступности парковочных мест для людей с ограниченными возможностями в Нижнем Новгороде ежедневно и во всех районах проводятся профилактические мероприятия "Парковка для инвалидов". Особое внимание уделяется парковкам у торговых центров и социальных учреждений.

За постановку автомобиля на места, отведенные для инвалидов, водителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, а также перемещение транспорта на штрафстоянку, что также оплачивается отдельно.

Ранее сообщалось, что водителей могут лишить прав за проезд со скрытыми номерами по трассе М-12.