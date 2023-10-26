Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Совета депутатов Бора Николая Лебедева Политика

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Совета депутатов города Бор Николая Лебедева.

"От имени Законодательного Собрания и себя лично выражаю глубокие, искренние соболезнования в связи со смертью председателя Совета депутатов Лебедева Николая Вениаминовича.

Профессионал, талантливый руководитель, почетный строитель России, замечательный человек с высокой ответственностью за порученное дело, с активной жизненной позицией, он внес весомый вклад в развитие городского округа город Бор, повышение качества жизни земляков. Его многолетний труд на благо родного края отмечен многими наградами, в том числе медалью ордена "За заслуги перед Отечеством".

Нам всем его будет очень не хватать. Светлая ему память!", - сказал Евгений Люлин.