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Спорт

Всероссийский турнир по следж-хоккею стартовал в Нижнем Новгороде

01 ноября 2023 12:27  [5] Спорт

Фото: Федерация хоккея Нижнего Новгорода

Всероссийский турнир по следж-хоккею на призы ХК "Торпедо" стартовал в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, в соревнованиях принимают участие 14 команд из 10 регионов. 

Участники разделены на три дивизиона - от начинающих реабилитационных команд до опытных коллективов. Нижегородскую область на турнире представляют "Чайка-следж" и "Торпедо-следж" из Нижнего Новгорода", а также "Медведь" из города Бор.

Официальная церемония открытия состоится сегодня в 12:45 в Дворце спорта "Нагорный", но с утра уже прошло несколько матчей. Так, ХК "Чайка-следж" обыграла "Медведей" со счетом 5:3.

Вход на все матчи свободный. Игры будут проходить 1-3 ноября с 8:00 до 20:00. В прямом эфире матчи можно посмотреть в сообществе Адаптивного хоккея Нижегородской области.

"Главное, что нужно ребятам, – ваша поддержка!" - написал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что отделение по следж-хоккею появится в одной из спортивных школ Нижнего Новгорода.

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Теги:
Хоккей
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