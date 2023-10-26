Научно-популярный лекторий для школьников стартует в Нижнем Новгороде

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Нижегородских школьников от 12 до 18 лет приглашают принять участие в новом сезоне научно-популярного проекта "Вега.Лекторий". Его занятия будут посвящены углубленному изучению тем по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт". Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
Как сообщили в региональном Минобрнауки, занятия будут организованы как очно - на базе центра развития талантов "Вега" в парке "Швейцария" (пр. Гагарина, 35а), так и дистанционно, а также в гибридном формате. Особенность проекта - интерактивы: школьники могут задавать вопросы спикерам и участвовать в дискуссиях.
Все лекции будут бесплатными, а для участия понадобится регистрация по ссылке.
2 ноября (чт.) в 16:00, онлайн: "Видеомейкинг. Как создать залетающие ролики"
Спикер - маркетолог из Санкт-Петербурга, практик SMM, руководитель digital-проектов Ия Кононович
Участники изучат процессы создания интересных видео и построения личного бренда. На практическом занятии ребята создадут собственные видео, а лучшие работы будут отмечены призами.
9 ноября, 16:00, онлайн + очно: "Угроза из космоса"
Спикер - и.о. декана физико-технологического факультета Мининского университета Николай Лапин
Эксперт расскажет детям, чем опасны астероиды, и что ещё может угрожать нашей планете.
16 ноября, 18:00, онлайн: "Игра "Что? Где? Когда?" как инструмент обучения"
Спикер: Алексей Блинов, капитан команды, магистр ЧГК, гендиректор и главный редактор журнала "Панорама TV"
На лекции ребята узнают, какие особенности есть у этой игры, как она может способствовать развитию навыков школьников и какие качества помогает развить.
24 ноября, 16:00, онлайн: "Спецрепортаж с места события — как сделать интересно"
Спикер - заместитель шеф-редактора Первого канала в Санкт-Петербурге Линда Черкасова
Школьники узнают, какими бывают репортажи, какие у них особенности, и каким образом репортёру удерживать внимание зрителя.
30 ноября, 16:00, онлайн: "Кино: как смотреть и понимать. Кино как источник ценностей и смыслов"
Спикер: Евгений Клещ, руководитель сообщества проекта "Мастерская новых медиа", создатель и ведущий подкаста о кино
Лектор рассмотрит кино не только как инструмент развлечения, но и как способ культивирования ценностей.
7 декабря, 16:00, онлайн: "Музыкальное искусство"
Спикер - композитор, дирижёр, президент Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки Эдуард Фертельмейстер
Участники встречи побеседуют про особенности музыкального искусства, а также узнают, как найти вдохновение.
Напомним, деятельность центра "Вега" ведётся в рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка" нацпроекта "Образование".
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