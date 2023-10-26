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Общество

Научно-популярный лекторий для школьников стартует в Нижнем Новгороде

01 ноября 2023 12:53  [89] Общество

Фото: Центр "Вега"

Нижегородских школьников от 12 до 18 лет приглашают принять участие в новом сезоне научно-популярного проекта "Вега.Лекторий". Его занятия будут посвящены углубленному изучению тем по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт". Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.

Как сообщили в региональном Минобрнауки, занятия будут организованы как очно - на базе центра развития талантов "Вега" в парке "Швейцария" (пр. Гагарина, 35а), так и дистанционно, а также в гибридном формате. Особенность проекта - интерактивы: школьники могут задавать вопросы спикерам и участвовать в дискуссиях.

Все лекции будут бесплатными, а для участия понадобится регистрация по ссылке.

Расписание на ближайший месяц:

2 ноября (чт.) в 16:00, онлайн: "Видеомейкинг. Как создать залетающие ролики"

Спикер - маркетолог из Санкт-Петербурга, практик SMM, руководитель digital-проектов Ия Кононович

Участники изучат процессы создания интересных видео и построения личного бренда. На практическом занятии ребята создадут собственные видео, а лучшие работы будут отмечены призами.

9 ноября, 16:00, онлайн + очно: "Угроза из космоса"

Спикер - и.о. декана физико-технологического факультета Мининского университета Николай Лапин

Эксперт расскажет детям, чем опасны астероиды, и что ещё может угрожать нашей планете.

16 ноября, 18:00, онлайн: "Игра "Что? Где? Когда?" как инструмент обучения"

Спикер: Алексей Блинов, капитан команды, магистр ЧГК, гендиректор и главный редактор журнала "Панорама TV"

На лекции ребята узнают, какие особенности есть у этой игры, как она может способствовать развитию навыков школьников и какие качества помогает развить.

24 ноября, 16:00, онлайн: "Спецрепортаж с места события — как сделать интересно"

Спикер - заместитель шеф-редактора Первого канала в Санкт-Петербурге Линда Черкасова

Школьники узнают, какими бывают репортажи, какие у них особенности, и каким образом репортёру удерживать внимание зрителя.

30 ноября, 16:00, онлайн: "Кино: как смотреть и понимать. Кино как источник ценностей и смыслов"

Спикер: Евгений Клещ, руководитель сообщества проекта "Мастерская новых медиа", создатель и ведущий подкаста о кино

Лектор рассмотрит кино не только как инструмент развлечения, но и как способ культивирования ценностей.

7 декабря, 16:00, онлайн: "Музыкальное искусство"

Спикер - композитор, дирижёр, президент Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки Эдуард Фертельмейстер

Участники встречи побеседуют про особенности музыкального искусства, а также узнают, как найти вдохновение.

Напомним, деятельность центра "Вега" ведётся в рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка" нацпроекта "Образование".

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Теги:
Дети Наука Образование
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