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Культура и отдых

Библиотеки и музеи Нижнего Новгорода присоединятся к "Ночи искусств" 4 ноября

01 ноября 2023 14:26  [114] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Муниципальные библиотеки и музеи присоединятся к акции "Ночь искусств" в Нижнем Новгороде 4 ноября, сообщили в департаменте культуры администрации города.

Так, нижегородцы и гости города в этот день смогут бесплатно посетить оба филиала государственного музея А.М. Горького: Музей-квартира А. М. Горького (ул.Семашко, 19) и Музей детства А. М. Горького "Домик Каширина" (Почтовый съезд, 21), которые будут открыты с 11.00 до 19.00.

Музей-квартира А.М.Горького 4 ноября в 18.00 проведет тематическую экскурсию "Художественная коллекция А.М. Горького". Предварительная запись: 8 (831)436-16-51.

Домик Каширина 4 ноября в 16.00 приглашает на лекцию "Горький как персонаж... " с демонстрацией экспресс-выставки "С палитрой по городу" (по материалам фондов Государственного музея А. М. Горького). Предварительная запись: 8 (831)433-85-89.

Музей А.Д. Сахарова 4 ноября в 16.00 представит концерт "Соломинка любви". В рамках цикла "Шесть волшебных струн" выступит дуэт "Марципан" - Наталья Балукова и Галина Спиридонова. Бесплатное посещение, количество мест ограничено, Предварительная запись по номеру телефона: 8 (831) 466 86 23.

Основные мероприятия в библиотеках запланированы на 3 ноября.

Централизованная библиотечная система Автозаводского района 3 ноября в 16.00 мероприятия, посвященные "Ночи искусств", проведет в Центре деловой и правовой информации на пр. Кирова,6. 

Централизованная библиотечная система Канавинского района на "Ночь искусств – 2023" проведет на нескольких площадках: 3 ноября в 16.00  всех пришедших в библиотеку имени А. Грина и детский клуб "Планета" на ул. Сергея Акимова, 49 ожидают мастер-классы,  интеллектуальная викторина,  книжная выставка и  концерт, а с  19:00 – 20:00 – показ кинофильма "Побег из библиотеки мистера Лимончелло". Модельная библиотека им. Ф.М. Достоевского, расположенная на ул. Гороховецкой, дом 18а 4 ноября с 17:00 до 22:00  приглашает на развлекательную программу "Искусство в жизни и жизнь в искусстве": выступление нижегородских уличных музыкантов, интерактив, танцы.

Централизованная библиотечная система Московского района 3 ноября в 17.00 в ЦРБ имени А.С. Пушкина на ул. Берёзовской, 96А всем желающим предлагает принять участие в программе "Все музы будут в гости к нам".  

Централизованная библиотечная система Нижегородского района 3 ноября с 16.00 до 21.00 приглашает в модельную библиотеку имени А.М.Горького на ул. Минина,38/2, на  интеллектуальную игру для молодежи "Человек и культура: за и против", встречи с музыкантами, писателями, выступления театральных коллективов, мастер-классы.  

Централизованная библиотечная система Приокского района 3 ноября с 18.00 до 21.00 в библиотеке им.Т.Шевченко на пр. Гагарина 112 проведет программу "Искусство в каждой букве". Экспресс-анализ почерка от специалиста-графолога, лекция по каллиграфии, мастер-класс игра в каллиграфию, квиз "Спрятаное слово", лекция-пракитмкум по леттерингу от графического дизайнера, виртуальная экскурсия "Граффити по-нижегородски". А в Музее Приокского района в это же время пройдет мероприятие "За городской чертой".  

Для жителей Сормовского района в центральной городской детской библиотеке имени А.М.Горького  на ул. Ефремова, 2 3 ноября с 16.00 до 21.00  пройдут мастер-классы, книжные обзоры для родителей, творческие встречи с нижегородскими писателями и поэтами, а также игры и конкурсы, будут работать тематические фотозоны.

Также в кинотеатре "Буревестник" 3 ноября с 14.00 будет работать "Территория Мастеров": мастер-классы по ИЗО и ДПИ, театральный тренинг. Игровая  познавательно-развлекательная программа "Хоровод  друзей".  (6+) 

Ранее сообщалось, что акция "Ночь искусств" пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября.

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Теги:
Библиотеки Музеи
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