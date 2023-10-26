Доля патриотического контента в нижегородских соцсетях не превышает 1% Общество

Руководитель нижегородского Центра управления регионом Алексей Ушаков на форуме "Завтра зависит от нас" рассказал о патриотическом контенте в социальных сетях.

По его словам, сейчас в нижегородских соцсетях доля патриотического контента не превышает 1%, а большая его часть публикуется в тематических сообществах и госпабликах.

Алексей Ушаков связывает это с нехваткой инфоповодов и показательных историй, а также с тем, что администраторы пабликов боятся фейков и неоднозначной реакции подписчиков на тему патриотизма.

"Но мы считаем важным работать с такой повесткой и поддерживаем патриотические темы – за последние полгода наши посты набрали более 80 млн просмотров", – подчеркнул он.

Также руководитель нижегородского ЦУР добавил, что одна из задач центра увеличить долю патриотического контента в соцсетях в несколько раз.

В рамках форума "Завтра зависит от нас" участники в течение двух дней будут обмениваться практиками и выработают решения для вовлечения нижегородцев в патриотическое движение.



Напомним, информационно-аналитическая система "Центр управления регионом" была запущена в Нижегородской области в апреле 2020 года.

Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.