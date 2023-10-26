Всероссийский детско-юношеский турнир по флорболу идёт в Нижегородской области Спорт

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Городецком округе открылся Всероссийский детско-юношеский турнир по флорболу "Русская осень". Организатором турнира выступила Национальная федерация флорбола России при поддержке проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия".

Турнир является ежегодным и проводится уже четвертый раз подряд в Нижегородской области. В соревнованиях принимают участие детско-юношеские команды в возрастных категориях от 6 до 16 лет. С каждым годом количество участников растет. В этом году турнир поддержали 55 команд более чем из 20 регионов нашей страны.

Выступивший на торжественном открытии турнира Президент Национальной федерации флорбола России Максим Чернов отметил важность спорта, как одной из областей социальной деятельности людей.

"Флорбол – по сути, это одна из разновидностей хоккея с мячом, только он еще более доступный в плане проведения занятий. И с каждым годом этот вид спорта набирает все больше и больше приверженцев. "Русская осень" – это один из крупнейших всероссийских турниров по флорболу. И мы видим, что интерес к нему в нашей стране растет. Реализация программы развития этого вида спорта, проведение таких турниров способствует вовлечению детей и подростков в спорт, повышает их спортивное мастерство, воспитывает командный дух и волю к победе. Желаю всем участникам хорошего спортивного азарта и интересных игр!" - сказал Максим Чернов.

Турнир станет вторым этапом Всероссийской детской флорбольной лиги сезона 23/24. По результатам победителям при выполнении спортивных норм присваиваются соответствующие разряды.

"Флорбол – увлекательный вид спорта, который помимо физической подготовки, развивает навыки коммуникации и сотрудничества спортсменов во время игры. Отмечу, что именно флорбол является одним из видов спорта, соревнования по которому активно реализуются в рамках партпроекта "Детский спорт", - отметил региональный координатор партпроекта "Детский спорт" в Нижегородской области Владимир Поддымников.

Напомним, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу включены в народную программы "Единой России".