Лучшие школьные музеи 2022/2023 учебного года
Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
01 ноября 2023 17:32  [79] Всероссийский детско-юношеский турнир по флорболу идёт в Нижегородской области
01 ноября 2023 12:27  [176] Всероссийский турнир по следж-хоккею стартовал в Нижнем Новгороде
01 ноября 2023 11:02  [213] Совместный фан-магазин спортивных клубов может появиться в Нижнем Новгороде
31 октября 2023 18:18  [324] Защитник нижегородского "Торпедо" Глеб Иванов перешел в "Северсталь"
31 октября 2023 14:33  [320] Нижегородцы завоевали 4 медали на Международных соревнованиях по киокушин каратэ
30 октября 2023 10:55  [414] Российские киберспортсмены стали чемпионами мира по Dota 2
30 октября 2023 10:22  [377] Евгений Люлин: "Ребята бились самоотверженно, но в этот раз удача оказалась на стороне соперника"
29 октября 2023 17:06  [524] ФК "Пари НН" выиграл у "Сочи" со счетом 1:0
29 октября 2023 13:34  [534] Преданные болельщики ФК "Пари НН" получат персональные кресла на стадионе
28 октября 2023 09:48  [626] Нападающий нижегородского "Торпедо" Никита Артамонов установил рекорд КХЛ
Спорт

Всероссийский детско-юношеский турнир по флорболу идёт в Нижегородской области

01 ноября 2023 17:32  [79] Спорт

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Городецком округе открылся Всероссийский детско-юношеский турнир по флорболу "Русская осень". Организатором турнира выступила Национальная федерация флорбола России при поддержке проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия".

Турнир является ежегодным и проводится уже четвертый раз подряд в Нижегородской области. В соревнованиях принимают участие детско-юношеские команды в возрастных категориях от 6 до 16 лет. С каждым годом количество участников растет. В этом году турнир поддержали 55 команд более чем из 20 регионов нашей страны.

Выступивший на торжественном открытии турнира Президент Национальной федерации флорбола России Максим Чернов отметил важность спорта, как одной из областей социальной деятельности людей.

"Флорбол – по сути, это одна из разновидностей хоккея с мячом, только он еще более доступный в плане проведения занятий. И с каждым годом этот вид спорта набирает все больше и больше приверженцев. "Русская осень" – это один из крупнейших всероссийских турниров по флорболу. И мы видим, что интерес к нему в нашей стране растет. Реализация программы развития этого вида спорта, проведение таких турниров способствует вовлечению детей и подростков в спорт, повышает их спортивное мастерство, воспитывает командный дух и волю к победе. Желаю всем участникам хорошего спортивного азарта и интересных игр!" - сказал Максим Чернов.

Турнир станет вторым этапом Всероссийской детской флорбольной лиги сезона 23/24. По результатам победителям при выполнении спортивных норм присваиваются соответствующие разряды.

"Флорбол – увлекательный вид спорта, который помимо физической подготовки, развивает навыки коммуникации и сотрудничества спортсменов во время игры. Отмечу, что именно флорбол является одним из видов спорта, соревнования по которому активно реализуются в рамках партпроекта "Детский спорт", - отметил региональный координатор партпроекта "Детский спорт" в Нижегородской области Владимир Поддымников.

Напомним, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу включены в народную программы "Единой России".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Соревнования Флорбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph