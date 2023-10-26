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Общество

Свет и ГВС точечно отключено в трёх районах Нижнего Новгорода 2 ноября

02 ноября 2023 09:17  [65] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 2 ноября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Канавинском районе в микрорайоне Ленгородок с 9:00 до 17:00 будут обесточены дома на ул. Литературной, 18, 20, 22 и ул. Чонгарской, 17, 20, 15/22.

Кроме того, на Волжской набережной будут проводиться работы на сетях ГВС. В частности, с 9:00 до 15:00 без горячую воду отключат в многоквартирных домах № 10, 10б, 10в, 11.

В Ленинском районе также запланировано отключение горячей воды на пр. Ленина. Работы будут проводиться с 8:30 до 16:00. Неудобства в это время придётся терпеть жильцам домов № 28в, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 без электричества останется один многоквартирный дом на ул. Волжской, 42.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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