Олег Лавричев провёл встречу с жителями ДНР и ЛНР в Нижнем Новгороде Общество

1 ноября 2023 года председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев встретился с вынужденными переселенцами - дончанами и луганчанами, которые проживают сейчас в нашем городе. Участниками встречи стали порядка 10 семей, сообщили в пресс-службе Гордумы.

Встреча была организована по инициативе Молодёжной палаты Нижнего Новгорода и приурочена ко Дню народного единства.

Олег Лавричев подчеркнул, что нижегородцы постоянно оказывают помощь всем тем, кто отстаивает независимость и свободу Донецкой и Луганской Народных Республик. Он рассказал гостям о гуманитарной миссии народного движения "Нижегородское ополчение-2022".

"Девиз Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского "Купно за едино" актуален как никогда. Именно им уже полтора года руководствуется сообщество добровольцев, продолжая помогать мирным гражданам на освобождённых территориях и военнослужащим на передовой", – отметил спикер Гордумы.

Перед встречей семьи вынужденных переселенцев побывали на экскурсии в историческом центре Нижнего Новгорода, которую для них провёл городовой.

В ходе неформального общения гости задали Олегу Лавричеву интересующие вопросы, рассказали о проблемах и поделились своими впечатлениями о городе.

Александра Здебская из Донецка уточнила, что её семья приехала в Нижний Новгороду в феврале 2022 года.

"У нас постоянно бывают волонтёры, представители администрации и простые граждане. Помощь действительно оказывается, мы чувствуем, что нас не бросают. Надеемся на хорошее, верим, что всё закончится. Мы с Донбасса – мы сильные, мы справимся", – отметила дончанка.

"Сила духа, терпение и вера в лучшее этих людей вдохновляют! Конечно, непросто вынужденно покидать родной дом и устраиваться на новом месте, оформлять документы, искать жильё и работу, отправлять детей в детсад или школу. Проблемы постепенно решаются, а в тех моментах, где ещё требуется помощь, возьмём часть забот на себя вместе с ребятами из Молодёжной палаты", – заявил по итогам встречи Олег Лавричев.