Достопримечательности Нижнего Новгорода

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В России каждый город уникален. Путешествуя по стране обязательно стоит заглянуть в Нижний Новгород, чтобы увидеть его во всей красе.

Этот город можно с легкостью назвать многоликим, потому что тут сохранился купеческий дух и витает атмосфера средневековья. Все это смешалось с духом процветающего мегаполиса, который с каждым днем становится все больше.

Туристы приезжают сюда для того, чтобы увидеть Волгу, посмотреть на старинные соборы, побывать в разнообразных музеях, а также познакомиться с другими интересными местами. Заведения Нижнего Новгорода позволяют отлично отдохнуть и расслабиться. Каждый турист сможет прекрасно отдохнуть и возникнет желание вернуться сюда снова.

Основные достопримечательности Нижнего Новгорода, которые обязательно стоит посетить

Гуляя по Нижнему Новгороду можно найти немало интересных мест. Мы назовем основные достопримечательности города, которые заслуживают отдельного внимания.

Усадьба Рукавишниковых

Усадьба Рукавишниковых – это не просто старинный дом, а красивый особняк, которые не смотрится инородно в городском интерьере. Стоит отметить, что усадьба не заброшена.

Туристов привлекает не только внешнее убранство, но и внутреннее. Специалисты рады, что купеческую усадьбу удалось сохранить и она сегодня может нам напоминать, что когда-то в городе были такие красивые дома.

Верхне-Волжская набережная

Если хочется полюбоваться Волгой, то обязательно стоит прогуляться по Верхне-Волжской набережной. Конечно, сегодня набережная выглядит не так, как раньше. Гулять тут одно удовольствие, а какие виды открываются – сложно описать словами.

Если заглянуть в историю, то обустройство набережной велось долгое время. К примеру, сам Николай Первый приложил к этому руку. Его визит в Нижний Новгород стал отправной точкой.

Царь велел полностью очистить берег реки от мусора, а также переселить бедняков и снести их дома. Они закрывали обзор. Немного дальше были построены каменные здания и многие из них до сих пор украшают набережную.

Собор Александра Невского

Экскурсии в Нижнем позволяют увидеть город во всей красе. Если заглянуть на портал tonkosti.ru, то можно узнать огромное количество информации о главных достопримечательностях.

Собор Александра Невского – это не просто церковь, а место с особой энергетикой. Туристы приходят сюда для того, чтобы поклониться мощам великих святых, полюбоваться внутренним убранством храма, но и взглянуть на огромный колокол, который весит около 60-т тонн.

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