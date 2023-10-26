Достопримечательности Нижнего Новгорода

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В России каждый город уникален. Путешествуя по стране обязательно стоит заглянуть в Нижний Новгород, чтобы увидеть его во всей красе.
Этот город можно с легкостью назвать многоликим, потому что тут сохранился купеческий дух и витает атмосфера средневековья. Все это смешалось с духом процветающего мегаполиса, который с каждым днем становится все больше.
Туристы приезжают сюда для того, чтобы увидеть Волгу, посмотреть на старинные соборы, побывать в разнообразных музеях, а также познакомиться с другими интересными местами. Заведения Нижнего Новгорода позволяют отлично отдохнуть и расслабиться. Каждый турист сможет прекрасно отдохнуть и возникнет желание вернуться сюда снова.
Гуляя по Нижнему Новгороду можно найти немало интересных мест. Мы назовем основные достопримечательности города, которые заслуживают отдельного внимания.
Усадьба Рукавишниковых – это не просто старинный дом, а красивый особняк, которые не смотрится инородно в городском интерьере. Стоит отметить, что усадьба не заброшена.
Туристов привлекает не только внешнее убранство, но и внутреннее. Специалисты рады, что купеческую усадьбу удалось сохранить и она сегодня может нам напоминать, что когда-то в городе были такие красивые дома.
Если хочется полюбоваться Волгой, то обязательно стоит прогуляться по Верхне-Волжской набережной. Конечно, сегодня набережная выглядит не так, как раньше. Гулять тут одно удовольствие, а какие виды открываются – сложно описать словами.
Если заглянуть в историю, то обустройство набережной велось долгое время. К примеру, сам Николай Первый приложил к этому руку. Его визит в Нижний Новгород стал отправной точкой.
Царь велел полностью очистить берег реки от мусора, а также переселить бедняков и снести их дома. Они закрывали обзор. Немного дальше были построены каменные здания и многие из них до сих пор украшают набережную.
Экскурсии в Нижнем позволяют увидеть город во всей красе. Если заглянуть на портал tonkosti.ru, то можно узнать огромное количество информации о главных достопримечательностях.
Собор Александра Невского – это не просто церковь, а место с особой энергетикой. Туристы приходят сюда для того, чтобы поклониться мощам великих святых, полюбоваться внутренним убранством храма, но и взглянуть на огромный колокол, который весит около 60-т тонн.
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