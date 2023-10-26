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Общество

"Мир" предоставит скидку нижегородцам на поездку в транспорте до 31 декабря

02 ноября 2023 11:21  [37] Общество

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С сентября жители Нижегородской области ездят в общественном транспорте со скидкой. Экономить 8 рублей за каждую поездку можно по карте "Мир", загруженной в смартфон, или по "Карте жителя Нижегородской области". Скидка, предоставленная жителям и гостям региона российской платежной системой, действует еще два месяца - до 31 декабря 2023 года в наземном транспорте и метро.

"Ездить с выгодой можно во всех видах транспорта – в нижегородских автобусах, троллейбусах, трамваях, на канатной дороге, в метро и электричках. Терминалами для приема бесконтактных платежей оборудованы все транспортные средства, их сейчас в области больше 4 тысяч", – отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир".

Для получения скидки важно соблюсти условие – оплатить проезд загруженной в смартфон через Mir Pay или Samsung Pay картой "Мир". При этом смартфон должен поддерживать функцию NFC, которая есть практически в каждой модели. 

Даже если вы приехали из другого региона, скидка на проезд в Нижегородской области будет действовать. 

Важно, что скидка не применится по пластиковой карте "Мир", но сработает при оплате картой жителя в "пластике". 

С полными правилами предоставления скидки на проезд и перечнем перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении "Привет!".

Реклама. АО "Национальная система платежных карт" ИНН 7706812159

Фото: пресс-служба платежной системы "Мир"

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Теги:
Общественный транспорт
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