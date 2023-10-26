Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Лучшие школьные музеи 2022/2023 учебного года
Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
02 ноября 2023 11:41  [94] Инвестиции нижегородского бизнеса в облачные сервисы увеличились на 22%
01 ноября 2023 15:49  [261] ВТБ повышает ставки по вкладам до 15%
01 ноября 2023 11:18  [254] МегаФон ускорил интернет курьерам и водителям такси на время распродаж
31 октября 2023 17:49  [463] Нижегородские практики вошли в число лучших в проекте "Сквозной инвестпоток"
30 октября 2023 12:40  [423] ВТБ: 62% россиян считают платежные стикеры перспективной альтернативой Pay-сервисам
30 октября 2023 11:42  [409] ОМК провела рабочую сессию для ведущих строительных и промышленных компаний
30 октября 2023 11:02  [474] "ТНС энерго НН" опубликовал список крупнейших должников среди управляющих компаний региона
26 октября 2023 14:10  [555] ЛУКОЙЛ стал победителем XIII ежегодной премии "Качество обслуживания и права потребителей"
26 октября 2023 12:40  [531] ВМЗ дополнительно перечислил в бюджет региона 22 млн рублей
26 октября 2023 11:06  [467] Зумеры стали самыми активными пользователями eSIM
Бизнес

Инвестиции нижегородского бизнеса в облачные сервисы увеличились на 22%

02 ноября 2023 11:41  [94] Бизнес

Компания МТС, проанализировала подключение нижегородских компаний к облачным сервисам. За 9 месяцев 2023 года спрос на услуги провайдера CloudMTS вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом, а инвестиции бизнеса в эти технологии выросли на 22%. Наиболее активно облачные решения в регионе используют производственные и торговые компании.

По данным CloudMTS, облачные решения в Нижегородской области чаще всего подключают промышленные компании, представители ритейла и разработчики. Кроме того, облачные сервисы становятся все более востребованными среди медицинских центров, фармакологических компаний и гостиничного бизнеса. Растущий тренд обращений последних к решениям МТС связан с повышенным вниманием к обеспечению клиентского сервиса – компании стремятся всячески повысить устойчивость интернет-ресурсов к кибератакам и минимизировать возможные риски и потери, связанные с ними.

Самыми востребованными решениями, развернутыми для нижегородского бизнеса, стали защита от DDoS-атак и Web Application Firewall. Для компаний это возможность обеспечить комплексную защиту внутренней и внешней инфраструктуры от действий злоумышленников, а также способ адаптироваться к новым угрозам и повысить уровень защищенности бизнес-процессов.

«Сегодня бизнесу необходимо думать не просто об использовании виртуальной инфраструктуры, но и заботиться об обеспечении информационной безопасности облачных сервисов, постоянно адаптируясь к внешним угрозам. Специалисты CloudMTS совместно с MTS RED предлагают решения, которые с помощью специальных алгоритмов помогают организациям ускорить цифровую трансформацию бизнеса, не упуская из вида обнаружение уязвимостей и устранение инцидентов. Мы отмечаем, что доверие нижегородских компаний к облакам растет, в том числе благодаря оперативности предоставления готовых решений, уровня экспертизы МТС и выделенной технической поддержки специалистов, обеспечивающей непрерывность бизнес-процессов», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Виртуальная инфраструктура CloudMTS распределена между дата-центрами уровня Tier III, использует магистральные каналы связи МТС и защищена собственным центром мониторинга киберугроз SOC МТС. Провайдер предоставляет более 25 сервисов и решений. Наиболее востребованные из них: виртуальная инфраструктура, 1С-хостинг и SAP-хостинг. CloudMTS обладает глубокой экспертизой по миграции сервисов из ЦОДов клиентов, включая дальнейшую эксплуатацию бизнес-решений на базе облачной инфраструктуры. Пользователи всех облачных услуг провайдера получают круглосуточную техническую поддержку.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph