Инвестиции нижегородского бизнеса в облачные сервисы увеличились на 22% Бизнес

Компания МТС, проанализировала подключение нижегородских компаний к облачным сервисам. За 9 месяцев 2023 года спрос на услуги провайдера CloudMTS вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом, а инвестиции бизнеса в эти технологии выросли на 22%. Наиболее активно облачные решения в регионе используют производственные и торговые компании.

По данным CloudMTS, облачные решения в Нижегородской области чаще всего подключают промышленные компании, представители ритейла и разработчики. Кроме того, облачные сервисы становятся все более востребованными среди медицинских центров, фармакологических компаний и гостиничного бизнеса. Растущий тренд обращений последних к решениям МТС связан с повышенным вниманием к обеспечению клиентского сервиса – компании стремятся всячески повысить устойчивость интернет-ресурсов к кибератакам и минимизировать возможные риски и потери, связанные с ними.

Самыми востребованными решениями, развернутыми для нижегородского бизнеса, стали защита от DDoS-атак и Web Application Firewall. Для компаний это возможность обеспечить комплексную защиту внутренней и внешней инфраструктуры от действий злоумышленников, а также способ адаптироваться к новым угрозам и повысить уровень защищенности бизнес-процессов.

«Сегодня бизнесу необходимо думать не просто об использовании виртуальной инфраструктуры, но и заботиться об обеспечении информационной безопасности облачных сервисов, постоянно адаптируясь к внешним угрозам. Специалисты CloudMTS совместно с MTS RED предлагают решения, которые с помощью специальных алгоритмов помогают организациям ускорить цифровую трансформацию бизнеса, не упуская из вида обнаружение уязвимостей и устранение инцидентов. Мы отмечаем, что доверие нижегородских компаний к облакам растет, в том числе благодаря оперативности предоставления готовых решений, уровня экспертизы МТС и выделенной технической поддержки специалистов, обеспечивающей непрерывность бизнес-процессов», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Виртуальная инфраструктура CloudMTS распределена между дата-центрами уровня Tier III, использует магистральные каналы связи МТС и защищена собственным центром мониторинга киберугроз SOC МТС. Провайдер предоставляет более 25 сервисов и решений. Наиболее востребованные из них: виртуальная инфраструктура, 1С-хостинг и SAP-хостинг. CloudMTS обладает глубокой экспертизой по миграции сервисов из ЦОДов клиентов, включая дальнейшую эксплуатацию бизнес-решений на базе облачной инфраструктуры. Пользователи всех облачных услуг провайдера получают круглосуточную техническую поддержку.