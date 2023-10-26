Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 ноября 2023 14:04  [74] Дмитрий Чернышенко: "МОК переобулся в воздухе"
02 ноября 2023 13:22  [45] Олег Лавричев возглавил региональную рабочую группу движения "Человек труда"
02 ноября 2023 13:16  [101] Участникам СВО и их детям предоставят преимущества при поступлении в колледжи
02 ноября 2023 12:43  [133] Вход на территорию Нижегородского кремля ограничат в День народного единства
02 ноября 2023 12:12  [126] "ТНС энерго НН" информирует о графике работы в праздничные дни
02 ноября 2023 11:58  [145] ФК "Пари Нижний Новгород" будет сотрудничать со школами региона
02 ноября 2023 11:21  [188] Еще 2 месяца со скидкой в транспорте
02 ноября 2023 11:16  [151] Объём незаконной рубки в нижегородских лесах сократился в 2,5 раза
02 ноября 2023 11:11  [173] Продуктовая ярмарка "Дары осени" пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 4 ноября
02 ноября 2023 10:55  [181] Восточный обход Нижнего Новгорода может быть построен в 2028 году
Общество

Дмитрий Чернышенко: "МОК переобулся в воздухе"

02 ноября 2023 14:04  [74] Общество

Фото: пресс-служба правительства РФ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прокомментировал позицию Международного олимпийского комитета в отношении спортсменов из Израиля.

Ранее МОК предостерег спортсменов от дискриминации в отношении Израиля на фоне военного конфликта в секторе Газа, а также отказался дисквалифицировать израильских спортсменов.

По словам представителей МОК, спортсмены не могут нести ответственность за действия правительств своих стран. При этом спортсменов из России отстранили от соревнований и лишили права выступать под национальным флагом. 

Дмитрий Чернышенко в своем заявлении подчеркнул, что "МОК переобулся в воздухе".

"И сегодня мы слышим, что спортсмены не должны нести ответственность за действия Правительств. К сожалению, речь идет только об атлетах из Израиля, но не из России. Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США", - сказал вице-премьер.

Также Дмитрий Чернышенко заявил, что представители комитета боятся окончательного развала движения перед Олимпийскими играми.

"Обращаясь к его функционерам, подчеркну – бояться нечего, система уже прогнила! Пора принять это как факт", - сказал он.

В заключение Дмитрий Чернышенко напомнил, что Россия всегда стояла на позиции равенства и отсутствия дискриминации в отношении спортсменов любых стран.

"Спорт должен быть вне политики. Наша позиция, в отличие от МОК, неизменна!", - подчеркнул зампредседателя правительства.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph