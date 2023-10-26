Дмитрий Чернышенко: "МОК переобулся в воздухе" Общество

Фото: пресс-служба правительства РФ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прокомментировал позицию Международного олимпийского комитета в отношении спортсменов из Израиля.

Ранее МОК предостерег спортсменов от дискриминации в отношении Израиля на фоне военного конфликта в секторе Газа, а также отказался дисквалифицировать израильских спортсменов.

По словам представителей МОК, спортсмены не могут нести ответственность за действия правительств своих стран. При этом спортсменов из России отстранили от соревнований и лишили права выступать под национальным флагом.

Дмитрий Чернышенко в своем заявлении подчеркнул, что "МОК переобулся в воздухе".

"И сегодня мы слышим, что спортсмены не должны нести ответственность за действия Правительств. К сожалению, речь идет только об атлетах из Израиля, но не из России. Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США", - сказал вице-премьер.

Также Дмитрий Чернышенко заявил, что представители комитета боятся окончательного развала движения перед Олимпийскими играми.

"Обращаясь к его функционерам, подчеркну – бояться нечего, система уже прогнила! Пора принять это как факт", - сказал он.

В заключение Дмитрий Чернышенко напомнил, что Россия всегда стояла на позиции равенства и отсутствия дискриминации в отношении спортсменов любых стран.

"Спорт должен быть вне политики. Наша позиция, в отличие от МОК, неизменна!", - подчеркнул зампредседателя правительства.