Олег Лавричев возглавил региональную рабочую группу движения "Человек труда" Общество

Тимур Радаев и Олег Лавричев Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на площадке Гордумы 1 ноября состоялось очередное заседание Общественного совета федеральных партийных проектов "Единой России" - "Предпринимательство" и "Выбирай своё" под председательством директора Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора Тимура Радаева.

В мероприятии принял участие координатор проектов - председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Главной темой обсуждения стал запуск на территории региона общероссийского общественного движения "Человек труда", который направлен на возрождение престижа рабочих профессий и формирование уважительного отношения к труду.

Решением членов совета Олег Лавричев избран руководителем рабочей группы данного движения.

В августе проект стартовал в Пензе, затем в Кировской и Ленинградской областях. Постепенно участниками движения должны стать все российские города со статусом Город трудовой доблести.

"В первую очередь сформируем план конкретных мероприятий по реализации проекта на будущий год. Одним из них станет конкурс профессионального мастерства работников промышленных предприятий", - поделился планами Олег Лавричев.

Тимур Радаев рассказал, что в рамках движения предлагается в том числе возродить традиции советских времён: оформление Досок Почета и Галерей Трудовой Славы в муниципалитетах и организациях, шефство над памятниками Героям Труда, стелами Трудовой Доблести, выставление Почётного караула у символов Труда, проведение митингов, экскурсий, встреч с ветеранами и других тематических мероприятий.

Ещё одним направлением движения "Человек труда" станет разработка Кадрового стандарта – современных управленческих практик, встроенных в систему управления регионом. Это должно способствовать повышению социально-экономической привлекательности регионов.

Также планируется создать Кадровую карту региона с анализом и планами развития производств, а также Кадровую декларацию, включающую наставничество, условия труда и отдыха, социальные гарантии, поддержку трудовых династий.

Олег Лавричев подчеркнул, что проекты и инициативы, реализуемые в рамках движения "Человек труда", станут новыми шагами к развитию регионов и страны в целом.