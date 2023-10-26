Кстовские волонтеры провели иппотерапевтические занятия для семей участников СВО Общество

Фото: Екатерина Сторожук

Жители Кстовского округа, чьи близкие родственники находятся в зоне специальной военной операции, смогли принять участие в занятиях иппотерапии в рамках проекта "Кстовская ипповенция: под защитой сильных". Об этом сообщили в администрации Кстовского муниципального округа.

Занятия проводились по специально разработанной программе некоммерческой общественной организации "Детский конный клуб "Неограниченные возможности", чья деятельность поддерживается Фондом президентских грантов.

"Наша прямая обязанность — поддержать семьи кстовчан, родственники которых находятся в зоне СВО. Мы оказываем разнообразную и многостороннюю поддержку семьям. Организация иппотерапевтического досуга и отдыха в сопровождении профильного психолога — лишь один из элементов нашей обширной программы социальной поддержки", - сказал глава МСУ Кстовского муниципального округа Иван Уланов.

Участников мероприятия могли выбрать себе занятие по душе, настроению и физическим возможностям: иппотерапию, уроки верховой езды или лекции о породах лошадей и мастях. К работе НКО присоединились представители окружной волонтерской организации.

"Наши ребята сопровождают проект "Кстовская ипповенция". Например, они встречают и провожают группы гостей, помогают сориентироваться на ферме, сопровождают занятия. Кстати, предварительно волонтеры в обязательном порядке проходят особую подготовку — инструктаж психолога, который помогает работать в разнообразных ситуациях и с самыми разными людьми, в том числе находящимися в состоянии тревоги, стресса", - отметил руководитель волонтерского объединения Евгений Горбунов.

Участникам проекта могут предложить провести несколько часов на агротуристической точке. При желании можно не только наслаждаться общением с животными, но и выполнять нетрудную сельскохозяйственную работу, а также присоединиться к чаепитию и общению.

"Сейчас идет запись на все виды занятий, которые предусматривает проект. Официально он реализуется до конца года, но если будут желающие, мы продолжим занятия. Пока интерес высокий. Ожидаем, что к концу декабря в проекте примут участие более 200 кстовчан. Кстати, в рамках проекта можно получить не только уроки иппотерапии, но и консультацию семейного психолога", - рассказала руководитель НКО "Неограниченные возможности" Анна Чапыгина.