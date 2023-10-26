Глеб Никитин провел встречу с финалистами второго сезона проекта "Лидеры Нижегородской области" Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Глеб Никитин на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) провел встречу с финалистами второго сезона проекта "Лидеры Нижегородской области".

В этом году заявки на участие в проекте подали более 7000 человек – лидеры общественных организаций и НКО, активисты студенческих объединений, социальные предприниматели и волонтеры. Из них были отобраны 200 лучших кандидатов, которые прошли образовательную программу "Лидеры Нижегородской области". По итогам определен топ-100 молодых лидеров региона.

"Активность, вовлеченность, вера, вдохновение - это те качества, которые должны быть присущи лидерам. Вы всем этим качествам соответствуете. Вас много, а это значит, здесь будут перспективы, рост во всех отраслях. Вы все задали очень высокую планку", - сказал Глеб Никитин.

Программа проекта объединила три ключевых направления: встречи с известными личностями, обучение прикладным дисциплинам, а также занятия, направленные на командообразование. Обучение включало четыре образовательных модуля: "Управление командой", "Управление проектами", "Эффективное управление и личный бренд", "Карьерная траектория".

"Лидеры Нижегородской области" – это не просто проект для получения новых компетенций. За месяцы совместной работы участники программы стали настоящей командой единомышленников, организовали "Клуб лидеров Нижегородской области" и теперь будут претворять в жизнь свои идеи сообща», - сказала руководитель проекта "Лидеры Нижегородской области", генеральный директор "Волонтерского центра Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Участники молодежного проекта прошли диагностику надпрофессиональных навыков на платформе АНО "Россия – страна возможностей" в рамках проекта "Центр компетенций". На основании ее результатов, а также с учетом вовлеченности участников в образовательную программу, активности в социальных сетях были определены финалисты проекта.

"Позади у участников насыщенная образовательная программа в Корпоративном университете Правительства Нижегородской области. Впереди – яркое будущее, полное созидательного труда на благо региона. Пусть все, что вы узнали от наших экспертов, поможет вам на практике. Всегда рады видеть вас в стенах КУПНО", - отметил исполнительный директор Корпоративного университета правительства Нижегородской области Роман Марков.

Напомним, организаторами проекта "Лидеры Нижегородской области" выступает правительство Нижегородской области, Корпоративный университет правительства Нижегородской области, НРО ВОД "Волонтеры Победы" и движение "МЫ". Партнером проекта стала АНО "Россия — страна возможностей". Амбассадоры проекта — победители всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России", топ-менеджеры компаний и государственных учреждений, лидеры федеральных и региональных общественных движений, депутаты Государственной Думы РФ.