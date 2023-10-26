Объём упаковки товаров первой необходимости запретили менять в России

Генпрокуратура РФ запретила менять объём упаковки товаров первой необходимости, сообщает телеканал "360".
Согласно информации, ведомство выступило с инициативой внести коррективы внесли в межгосударственный стандарт. Теперь производители продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать только фиксированные объёмы упаковок.
Как пояснили в Генпрокуратуре, нередко производители сокращают объём, количество и вес продуктов без снижения их отпускной стоимости.
Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объёма и веса товаров их стоимости, уверены в надзорном ведомстве.
Теперь сливочное и подсолнечное масло, сахар, соль, муку, пшено, чёрный чай, рис, вермишель и другие продукты первой необходимости по ГОСТу должны фасоваться строго по стандартам.
Так, например, вес пакета гречки должен составлять строго 500 гр, 1 кг или 2 кг; литраж молока установлен в рамках 0.2 л, 0.25 л, 0.5 л, 1 л и 2 л.
Прокуратура держит на особом контроле соблюдение прав жителей в сфере потребительского рынка.
Минпромторг и Минсельхоз будут содействовать внедрению требований на практике при условии баланса интересов всех участников торговли.
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