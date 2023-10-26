Объём упаковки товаров первой необходимости запретили менять в России Общество

Генпрокуратура РФ запретила менять объём упаковки товаров первой необходимости, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, ведомство выступило с инициативой внести коррективы внесли в межгосударственный стандарт. Теперь производители продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать только фиксированные объёмы упаковок.

Как пояснили в Генпрокуратуре, нередко производители сокращают объём, количество и вес продуктов без снижения их отпускной стоимости.

Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объёма и веса товаров их стоимости, уверены в надзорном ведомстве.

Теперь сливочное и подсолнечное масло, сахар, соль, муку, пшено, чёрный чай, рис, вермишель и другие продукты первой необходимости по ГОСТу должны фасоваться строго по стандартам.

Так, например, вес пакета гречки должен составлять строго 500 гр, 1 кг или 2 кг; литраж молока установлен в рамках 0.2 л, 0.25 л, 0.5 л, 1 л и 2 л.

Прокуратура держит на особом контроле соблюдение прав жителей в сфере потребительского рынка.

Минпромторг и Минсельхоз будут содействовать внедрению требований на практике при условии баланса интересов всех участников торговли.