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Общество

Материальная помощь в размере 1,7 млн рублей необходима на реабилитацию для юного нижегородца

02 ноября 2023 16:40  [94] Общество

Семья работника сферы жилищно-коммунального хозяйства Нижнего Новгорода Алексея Зотова нуждается в материальной помощи для проведения реабилитационных мероприятий его сыну Владику. Об этом сообщили в правительстве региона.

Стоимость курсов реабилитации составляет 1 734 347 рублей.

Проблемы с глазами у Владика появились на первом осмотре в возрасте одного месяца. Во время зимних прогулок мальчик сразу начинал кричать и жмуриться. Обследование выявило заболевание, был поставлен диагноз "альбинизм, слабовидение".

В 1,5 года ситуация со зрением только ухудшилась. 

Когда Владику исполнилось четыре года, у него случилась частичная атрофия зрительных нервов обоих глаз. Ребенок стал инвалидом.

Помимо проблем со зрением Владик страдает от хронического отита. В пять лет у мальчика участились носовые кровотечения, он обследовался у невролога и гематолога.

В марте 2023 года после экстренной госпитализации Владика в Московский центр гематологии и иммунологии врачи диагностировали у мальчика синдром Чедиака-Хигаси. Выздороветь Владику поможет только пересадка костного мозга.

"Трансплантация стволовых клеток" прозвучало ужасающе для родителей мальчика, "проведение химиотерапии" - еще страшнее. Для успешного проведения всех процедур и восстановления после них Владику требуется несколько дорогостоящих препаратов.  Для семьи Зотовых сумма почти в 2 млн рублей является неподъемной...

В настоящее время состояние здоровья ребенка не позволяет ему заниматься спортом, посещать школу. Однако поддержка неравнодушных граждан может помочь Владику. 

Сбор средств организован на карту Зотова А.А. 2202 2036 6255 5368, или по телефону 89632338701. Помочь можно также через благотворительный фонд.

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