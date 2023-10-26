ОМК согласовала технические условия на высокопрочные трубы большого диаметра Бизнес

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Группа ОМК и ПАО «Газпром» подписали технические условия завода ОМК на стальные электросварные прямошовные трубы класса прочности К70 диаметром от 530 до 1420 мм для магистральных газопроводов на рабочее давление до 14,71 МПа. Ранее трубы диаметром 1420 мм подобного класса прочности в мировой трубной промышленности не производили. ОМК сегодня способна производить весь сортамент высокопрочных труб большого диаметра, который необходим для строительства перспективных магистральных газопроводов.

Технические условия торжественно подписали директор по развитию технологии и продуктов АО «ОМК» Павел Степанов и заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром», председатель постоянно действующей комиссии ПАО «Газпром» по приемке новых видов трубной продукции Максим Недзвецкий в присутствии заместителя Председателя Правления – начальника Департамента ПАО «Газпром» Олега Аксютина. Технические условия подписали 2 ноября 2023 года на полях XII Петербургского международного газового форума на стенде «Газовая наука и инновации» компании «Газпром».

Технологию выпуска труб большого диаметра 1420 мм класса прочности К70 в августе 2022 года разработал коллектив инженерно-технологического центра ОМК в Выксе в соответствии с программой научно-технического сотрудничества ОМК и «Газпрома». Согласованные ТУ стали заключительным этапом работы ОМК, «Газпром ВНИИГАЗ» и «Газпрома» в рамках комплекса испытаний перспективной трубной продукции ОМК из стали класса прочности К70. Ранее, в начале 2023 года, данный вид труб прошел ряд успешных испытаний на полигоне «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Для наиболее эффективного решения задачи, поставленной заказчиком продукции – ПАО «Газпром», ОМК применяет комплексный подход: в продолжение работы над трубной продукцией для строительства трубопроводов на давление 14,7 МПа ОМК завершает освоение технологии производства соединительных деталей трубопроводов соответствующих классов прочности.

«Группа ОМК - первой среди производителей трубной продукции разработала и освоила выпуск всего сортаментного ряда труб большого диаметра класса прочности К70. Подписание технических условий позволяет уже сегодня применять в проектных решениях клиентов инновационные высокопрочные трубы разных типоразмеров и строить газопроводы со сверхвысоким рабочим давлением в 150 атмосфер. Также благодаря своей высокой прочности трубы ОМК рассчитаны на сложные условия эксплуатации и позволят в перспективе снизить капитальные затраты на строительство трубопроводов», - отметил директор по развитию технологии и продуктов ОМК Павел Степанов на церемонии подписания технических условий.

Ранее сообщалось, что ОМК провела рабочую сессию для ведущих строительных и промышленных компаний.