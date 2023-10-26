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Общество

Девять нижегородских медиков получили награды за работу в ДНР

02 ноября 2023 18:09  [99] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Девять нижегородских медиков получили награды за работу в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на новых территориях специалисты оказывали медпомощь как местным жителям, так и российским бойцам. За это нижегородцам вручили медали Профсоюза работников здравоохранения России "За самоотверженность и профессионализм".

Награды медикам вручили первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Сергей Колесников и председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Василий Приказнов.

Так, награды получили сотрудники семи учреждений здравоохранения региона: Городской детской больницы № 8 г. Дзержинска, Воскресенской, Княгининской, Краснобаковской, Сокольской и Шатковской ЦРБ, а также Нижегородской областной клинической больницы им. Н. А. Семашко.

Как рассказал Сергей Колесников, нижегородцы сами вызвались в длительную командировку в ДНР, где не только проводили осмотры, но также организовывали выезд в различные федеральные и региональные медицинские центры детей, которым требовалась высококвалифицированная помощь.

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что более 40 нижегородцев удостоены почётных званий за профессиональные заслуги.

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Теги:
Донбасс Здравоохранение Награждение
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