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Общество

Ольга Гусева встретилась с нижегородскими студентами в рамках федерального проекта "ГосСтартДиалог"

02 ноября 2023 18:28  [89] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Встреча министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольги Гусевой со студентами региона в рамках федерального проекта "ГосСтартДиалог" прошла на площадке КУПНО в Нижнем Новгороде. 

Ольга Гусева, в частности,  рассказала о современных векторах развития международного сотрудничества региона, а также о зарубежных партнерах, с которыми ведется активное взаимодействие. 

"Человек, занимающийся международной деятельностью, должен обладать уникальными компетенциями. Это не просто коммуникабельность, правильный эмоциональный настрой, а возможность презентовать Нижегородскую область в своем лице, ведь международная и межрегиональная деятельность является источником новых экономических возможностей, которые содействуют развитию региона", - подчеркнула Ольга Гусева.

В завершении встречи министр пригласила студентов к участию в конкурсе лучших практик народной дипломатии в рамках проведения международного форума "Народная дипломатия как инструмент "мягкой силы" в развитии международного сотрудничества". 

"Открытый диалог с руководителями органов исполнительной власти – это возможность узнать из первых уст о привлекательности государственной службы, о важности правильного построения карьерного пути.  Мы видим большой интерес со стороны студентов к таким встречам. Мы видим, как ценно для них то, что чиновники готовы делиться с ними профессиональными советами и личными историями. Каждая встреча цикла проходит на одном дыхании", - отметила программный директор центра компетенций "КУПНО.Старт" Елизавета Ляшкова. 

Ранее сообщалось, что Светлана Ануфриева встретилась с нижегородской молодежью в рамках "ГосСтартДиалог".

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Теги:
госслужба Студенты
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