Житель Лукояновского района получил десять лет тюрьмы за убийство соседа Происшествия

Житель Лукояновского района получил десять лет тюрьмы за убийство мужчины, у которого проживал в доме. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.

Согласно информации, преступление было совершено в декабре 2021 года в поселке им. Степана Разина.

Как установили суд и следствие, нетрезвый 52-летний подозреваемый жестоко избил кочергой хозяина дома, от чего 54-летний потерпевший скончался на месте.

Мужчина сознался в содеянном и сообщил следователям СК об обстоятельствах совершенного им убийства. Он также пояснил, что совершил деяние из-за того, что хозяин дома оскорбительно высказался в его адрес.

По решению суда обвиняемый будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что двоих нижегородцев отправили в тюрьму за покушение на убийство в 2018 году.