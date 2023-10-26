Более 200 студентов из 15 стран мира собрал фестиваль Lobachevsky UniverSum Общество

Фото: ННГУ им.Лобачевского

2 ноября в Нижнем Новгороде на площадке Центра культуры "Рекорд" прошла международная выставка-ярмарка национальных культур Lobachevsky UniverSum, организованный ННГУ. Участие в ней приняли свыше 200 студентов вуза , представляющих 15 стран мира – Алжир, Боливию, Египет, Китай, Колумбию, Конго, Марокко, Нигерию, Перу, Сенегал, Сирию, Судан, Туркменистан, Эквадор и Россию.

На выставке-ярмарке были представлены предметы быта народов, национальные костюмы, традиционные украшения, памятные сувениры. Для гостей фестиваля участники подготовили зрелищную программу – национальные танцы и фольклорные номера, а также языковые мастер-классы.

И.о. ректора Университета Лобачевского Олег Трофимов отметил, что Lobachevsky UniverSum проходит уже с 2018 года, и ежегодно в нём принимают сотни людей. Фестиваль призван поддерживать устойчивый межкультурный диалог в молодёжной среде, формировать уважение к представителям различных культур и национальностей.

"Это возможность и для студентов, и для всех жителей Нижнего Новгорода и области больше узнать о традициях разных стран мира", – добавил руководитель вуза.

На мероприятии побывала министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

"Нижегородская область уделяет большое внимание развитию международных связей, которые с каждым годом становятся всё более насыщенными, особенно в сфере образования. Наш регион заслуженно считается одним из ведущих научно-образовательных центров Российской Федерации, и весьма привлекателен для зарубежной молодёжи в качестве места получения высшего образования. Сегодня в вузах региона учатся около 6 тысяч иностранных студентов из 110 стран. Мы предоставляем все возможности для получения реальных знаний и востребованной профессии", – подчеркнула Ольга Гусева.

Участники фестиваля поделились, что такие мероприятия дают возможность рассказать о своей родной стране и познакомиться с представителями других государств.

Напомним, Международная выставка-ярмарка национальных культур проходит в ННГУ уже в пятый раз. В конце 2021 года произошёл ребрендинг мероприятия – впервые был запущен целый цикл мероприятий, посвящённых культуре и традициям народов, представители которых обучаются в Университете Лобачевского, под названием Lobachevsky UniverSum (Мастерская национальных культур). В 2022 году мероприятие прошло на Нижегородской ярмарке.