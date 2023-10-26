Юрий Шалабаев: "Сегодня нижегородцы вновь подтверждают свою любовь к Родине" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем народного единства.

"Этот день уже стал одним из главных всероссийских праздников, но у нас, нижегородцев, особое к нему отношение. Именно наши предки более четырех столетий назад объединились, поддержали призыв Кузьмы Минина и защитили Россию от интервенции. Для нас это не просто очередная глава в учебнике истории, это один из символов нашей нижегородской идентичности.

На протяжении веков нижегородцы, горьковчане не раз доказывали свой патриотизм, свою способность вовремя мобилизоваться, забыть о личных проблемах и посвятить жизнь защите Родины. Наши прапрапрадеды воевали с Наполеоном, деды и прадеды – с фашистскими захватчиками, а их жены и дети приближали победу в тылу.

И сегодня нижегородцы вновь подтверждают свою любовь к Родине и высокий уровень гражданской ответственности на СВО. Спасибо нашим ребятам за мужество и готовность защищать интересы страны", - говорится в поздравлении.