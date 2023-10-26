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Бизнес

МТС Travel рассказала нижегородцам о перспективных горнолыжных направлениях для новогодних каникул

03 ноября 2023 11:12  [89] Бизнес
Фото: МТС

Фото: МТС

Компания МТС, составила подборку регионов, которые могут стать новыми центрами притяжения для любителей горнолыжного спорта. В ТОП-5 регионов вошли Пермский, Красноярский и Хабаровский края, а также Мурманская и Свердловская области. По данным специалистов сервиса бронирования МТС Travel. 

На востоке Пермского края расположены Уральские горы с максимальными высотами 1300–1500 метров. В сезон в крае открывается более 20 горнолыжных комплексов, самый крупный и знаменитый из них — "Губаха". Также популярны "Такман", "Полазна", "Иван-гора", "Ашатли парк", "Жебреи".

На "Губахе" есть 18 трасс всех категорий сложности и сноупарк с трамплинами. Перепад высот — 310 метров, общая протяженность трасс — более 20 километров. Работают кресельная канатная дорога, бугельный, безопорный и ленточный подъемники. На курорте есть гостиницы. Забронировать жилье можно также в Перми. Расстояние от города до курорта составляет 200 километров. В зимний сезон из Перми ежедневно ходит автобус Gubaha Bus, в выходные и праздники — электричка "Горнолыжный экспресс" до Губахи. По данным МТС Travel, средняя цена на отели и апартаменты в Перми в грядущем зимне-весеннем сезоне составляет порядка 3 000 ₽ в сутки на двоих. 

В южной части Красноярского края высятся хребты Восточных и Западных Саян и Кузнецкого Алатау. Снег там уже выпал и может не таять до конца апреля. Горнолыжные комплексы расположены в природном парке "Ергаки", а также в окрестностях Дивногорска, рядом с Канском и Красноярском.

Фанпарк "Бобровый лог" расположен в пригороде Красноярска у входа в национальный парк "Красноярские столбы". На его территории есть 15 трасс всех категорий сложности, их общая протяженность составляет 11 километров, а перепад высот – 350 метров. На вершину доставляют два канатно-кресельных подъемника, а также бугельные и буксировочные. На территории есть кафе, а остановиться можно в отелях Красноярска, откуда до парка ходит автобус, в среднем за 3 300 ₽ в сутки. В выходные и праздники курсируют бесплатные шаттлы от крупных торговых центров. 

В Мурманской области существует более 10 горнолыжных комплексов: в Мурманске — "Огни Мурманска", "Норд Стар", в Апатитах — "Воробьиная гора", в Кандалакше — "Крестовая гора", в Мончегорске — "Лапарь-Стан". Главный центр горнолыжного туризма — Кировск с комплексами "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр".

На курорте "Большой Вудъявр" есть 23 трассы четырех уровней сложности общей протяженностью 25 километров. Перепад высот составляет 550 метров. На 15 трассах искусственное освещение, поэтому полярная ночь горнолыжникам и сноубордистам не страшна. Трассы расположены на двух склонах, Северном и Южном, и соединены кресельной канатной дорогой. Для опытных горнолыжников доступны целинные кулуары с большими уклонами. На склонах работает 9 подъемников: кресельные, гондольные, бугельные. 

Остановиться можно в отелях Кировска в 25 минутах езды от курорта. Цены на отели в январе-апреле, по данным МТС Travel, составляют в среднем 6 500 ₽ на двоих в сутки.

В Хабаровском крае работает больше десяти горнолыжных комплексов и баз: "Холдоми", "Дерсу", "Заимка", "Пивань" и другие. Самые популярные курорты расположены вокруг Комсомольска-на-Амуре, окруженного сопками и отрогами хребта Мяо-Чан, Баджальского хребта и горной системы Сихотэ-Алинь. Снежный покров тут держится с начала ноября по конец апреля. 

Один из самых популярных в регионе курортов "Холдоми" находится в 40 минутах езды от Комсомольска-на Амуре. На горе высотой 853 метра расположены 16 трасс всех категорий сложности общей протяженностью 25 километров и одна тюбинговая трасса. Максимальный перепад высот составляет 500 метров. На вершину лыжников и сноубордистов поднимает современный гондольный подъемник, на других участках работают парнокресельный и бугельный подъемники. 5 километров трасс освещаются вечером. На курорте есть гостиничный комплекс, рестораны и кафе. 

Из Комсомольска-на-Амуре до "Холдоми" можно добраться на автомобиле или такси. В сезон ходят автобусы. По данным МТС Travel, проживание в Комсомольске-на-Амуре с января по апрель 2024 года в среднем стоит порядка 4 700 ₽ в сутки на двоих без завтраков.

Средний Урал дарит прекрасные возможности для спорта: невысокие вершины, разнообразные склоны, многоснежные зимы без сильных морозов и неожиданных оттепелей. Горнолыжные курорты находятся как вокруг Екатеринбурга: "Гора Волчиха", "Гора Пильная", так и в окрестностях Нижнего Тагила ("Гора Белая", "Гора Долгая"), Первоуральска ("Гора Теплая"), Кировограда ("Гора Ежовая").

Один из крупнейших курортов в регионе — "Гора Ежовая". На нем оборудовано 7 трасс общей протяженностью около 8 километров и сноупарк с трамплинами и трубами. Максимальный перепад высот — 250 метров. Работает 6 подъемников, в том числе один кресельный. У подножия горы Ежовая находятся гостиницы, кафе и бары. 

В зимний сезон от торгового центра "Дирижабль" в Екатеринбурге ходит трансфер. Средние цены на отели и апартаменты в Екатеринбурге с января по апрель составляют примерно 3800 ₽ в сутки на двоих без завтраков. Также до курорта "Гора Ежовая" можно доехать от Нижнего Тагила, где цены на отели составляют порядка 3 000 ₽ в сутки.

"Специалисты МТС Travel уже сейчас наблюдают повышенный спрос на отели на популярных горнолыжных курортах, который вырос почти вдвое год к году, и рекомендуют заранее бронировать отели на период новогодних каникул. Кроме того, нижегородцам стоит обратить внимание на новые направления, которые только набирают популярность, поскольку они могут порадовать доступными ценами, а также хорошими и пока еще свободными трассами", - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

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Теги:
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