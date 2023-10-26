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Общество

Новая робототехника поступила в лабораторию нижегородского СПИД-центра

03 ноября 2023 11:33  [79] Общество

В роботизированную лабораторию Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными болезнями поступило новое дополнительное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Согласно информации, современная аппаратура произведена в Новосибирске в рамках импортозамещения. Она будет использоваться для проведения анализов методами ПЦР (полимеразной цепной реакции) и ИФА (иммуноферментного анализа).

Первый замминистра здравоохранения региона Сергей Колесников ознакомился с новым диагностическим оборудованием и отметил, что его качество, функционал и производительность соответствуют всем мировым стандартам.

Заведующая лабораторией Нижегородского областного центра по борьбе со СПИД Елена Тихонова рассказал, что после загрузки образцов биоматериала в роботизированный комплекс оператору остаётся только выбрать программу, по которой будет проводиться исследование.

Если ранее лаборанты, используя ручной труд, могли предоставить результат через 4 часа, то теперь задача выполняется в течение 2 часов. Причём данные сразу попадают в базу лаборатории и могут быть оперативно переданы в электронную медицинскую карту пациента или поликлинику по месту жительства.

"Цифровизация, электронный документооборот, роботизированное оборудование – все эти изменения, которые происходят в нашем центре сейчас, направлены на то, чтобы медицинская помощь предоставлялась нижегородцам быстро и качественно", – заявил главный врач СПИД-центра Соломон Апоян.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье СПИД
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