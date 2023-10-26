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Экономика

150 студентов посетили предприятия ГК "Волгаэнерго" в рамках Всероссийской акции "Неделя без турникетов"

03 ноября 2023 12:28  [88] Экономика

Всероссийская акция "Неделя без турникетов" прошла на предприятиях ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+Груп). В течение двух недель, учащиеся сузов и вузов на практике знакомились с работой организаций. В мероприятии приняло участие более 150 человек.

Среди них студенты Нижегородского индустриального колледжа, колледжа теплоснабжения и автоматических систем управления, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, а также Балахнинского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Всего было создано 10 групп, которые посетили разные предприятия ГК "Волгаэнерго".

Учащиеся побывали на объектах Автозаводской ТЭЦ, которая обслуживает треть города-миллионника и увидели, как вырабатывается тепло, электричество и производится горячая вода, поступающие затем в квартиры автозаводцев. Посещение главного щита – стало кульминацией экскурсии. Отсюда ведется управление работой основного энергетического оборудования электростанции, контроль за главной схемой электротехнического оборудования.

"Меня особенно удивили энергетические котлы и турбоагрегаты станции. Они гигантских размеров. Вообще масштабы АТЭЦ впечатляют", - сказал Василий Олеандров, студент 2 курса Нижегородского колледжа теплоснабжения и автоматических систем управления.

Свои турникеты для студентов открыло и предприятие ООО "Заводские сети". Здесь учащимся показали, что происходит с водой, взятой из Оки прежде, чем она окажется в краны автозаводцев. Студенты узнали, что она поступает самотеком в приемный колодец, после чего насосами подается в смесители, где обрабатывается реагентами. Затем вода попадает в камеры реакции, горизонтальные отстойники, а после этого на фильтры и в контактные камеры озонаторной станции, где ее обрабатывают озоном. На выходе из камер она идет в резервуары чистой воды, откуда при помощи насосов подается потребителям. Качество воды ежедневно контролирует специальная лаборатория и Роспотребнадзор.

"Современный процессе водоподготовки сложный и ответственный. Мы все это проходили на занятиях, но когда видишь это воочию, то понимаешь, какая масштабная работа за этим стоит", - отметил Владислав Дружков, студент 3 курса Нижегородского индустриального колледжа.

Также студенты посетили предприятие ООО "Теплосети". Ребятам провели экскурсию по Единой Аварийной Диспетчерской Службе. Именно здесь принимают и регистрируют все заявки жителей, связанных с отоплением и горячей водой, следят за их выполнением, ведут повседневный контроль за состоянием инженерных сетей, а также за качеством предоставляемых коммунальных ресурсов.

Еще одна группа учащихся побывала на котельной "Северная". Особый интерес у молодежи вызвал операторский пульт, с которого следят и управляют за параметрами котельной, снабжающей теплом Ленинский и Автозаводский районы. Студенты смогли задать интересующие вопросы, общение с сотрудниками компании получилось живое и полезное.

"По итогам экскурсий несколько учащихся выразили желание прийти на практику на наши предприятия. И это прекрасно. Мы заинтересованы в молодых, амбициозных и высококвалифицированных кадрах. Подобные мероприятия позволяют молодежи познакомится с компанией. Возможно, сегодняшние студенты в будущем пополнят ряды наших сотрудников", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Акция "Неделя без турникетов" проводится Союзом машиностроителей России с 2015 года и направлена на повышение у молодежи интереса к инженерно-техническим специальностям. Для нижегородских студентов открывается возможность ознакомиться с промышленными предприятиями города и сделать выбор в сторону будущего места построения карьеры.
 
Справка
ГК "Волгаэнерго" управляет энергетическими активами компании Эн+ Груп в Нижнем Новгороде. "Волгаэнерго" – один из основных производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в городе (Автозаводский и Ленинский районы). Группа включает в себя Автозаводскую ТЭЦ, компании "Генерация тепла", "Теплосети", "Заводские сети" и "Волгаэнергосбыт".

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Теги:
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