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Бизнес

Работу по объединению ВТБ и банка "Открытие" в Нижегородской области возглавил Всеволод Евстигнеев

03 ноября 2023 13:10  [68] Бизнес

В Нижегородской области единым бизнес–лидером ВТБ и банка "Открытие" назначен действующий управляющий ВТБ Всеволод Евстигнеев. Приоритетным задачами топ-менеджера в новом статусе станут объединение клиентских баз и инфраструктур двух банков, а также усиление позиций ВТБ на региональном рынке банковских услуг для массовой розницы.

"Нижегородская область является одним из стратегически важных регионов для ВТБ, здесь сосредоточена значительная часть бизнеса банка, и успешно реализуются как собственные проекты, так и федеральные программы господдержки населения и бизнеса. Объединение с банком "Открытие" задаст восходящий тренд развития ВТБ на территории, а расширение продуктовой линейки и сервисов для клиентов с разным уровнем дохода позволит стать банком первого выбора. Эти ключевые задачи поставлены перед единым бизнес-лидером – Всеволодом Евстигнеевым", – прокомментировал назначение руководитель департамента администрирования сети – вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

"Наша команда активно включилась в работу по интеграции. Ключевая задача – сохранить лучшие практики двух финансовых структур и осуществить миграцию клиентов «Открытия» в предельно комфортном для них режиме. Объединение усилий двух команд, а также ресурсов и инфраструктур позволит нам больше инвестировать в развитие региона, наращивать объемы финансовой помощи бизнесу и населению, масштабировать действие наших социальных программ", – отметил управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.  

ВТБ запустил Бизнес Платформу ВТБ, которая объединила более 80 лучших продуктов и сервисов группы ВТБ для предпринимателей и юридических лиц. Часть клиентов как "Открытия", так и ВТБ уже начала работать на ней, переход всех клиентов планируется завершить до конца 2024 года. Цифровая платформа доступна и новым пользователям после открытия счета в ВТБ. Активный этап интеграции розничного бизнеса начнется в 2024 году.

Всеволод Евстигнеев родился в Нижнем Новгороде в 1975 году. Окончил социально-экономический факультет НГТУ им. Алексеева по специальности "менеджмент". Карьеру в банковском секторе начал в 2003 году в Волго-Вятском банке Сбербанка, где занимал руководящие должности. С 2021 года возглавляет региональное подразделение ВТБ в Нижегородской области.

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