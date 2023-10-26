"Ростелеком" поддержал акцию "Засветись" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ПАО “Ростелеком”

"Ростелеком" совместно с управлением ГИБДД по Нижегородской области провел акцию для пешеходов "Засветись". На оживленных перекрестках города волонтеры оператора и дорожные инспекторы вручали детям и взрослым светоотражающие элементы. Провайдер изготовил для нижегородцев восемь тысяч бликеров с корпоративной символикой.

Светоотражатели, прикрепленные к самокату, верхней одежде или школьному рюкзаку, помогают водителю увидеть человека на расстоянии до 300 метров и вовремя сманеврировать, избежав столкновения.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Компания “Ростелеком” ежегодно поддерживает акцию “Засветись”, предоставляя Госавтоинспекции брелоки для распространения в школах и на улицах, пропагандируя в СМИ необходимость наличия на одежде детей светоотражающих элементов. В этом году мы подключили к акции волонтеров компании, расширив наше участие. Вместе мы напоминаем пешеходам о необходимости использовать бликеры. Это может спасти жизнь".

Дмитрий Тюлин, начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Нижегородской области:

"С начала осени количество аварий с участием пешеходов в Нижегородской области увеличилось на 30 процентов. Заметные в темноте бликеры снижают риск дорожно-транспортных происшествий. Светоотражающие подвески от “Ростелекома” получили тысячи нижегородцев".

Месячник "Засветись" проводится восьмой раз. Во время проведения акции участникам дорожного движения напоминают о важности безопасного поведения на проезжей части и необходимости соблюдать правила.