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Общество

Акция "Напиши письмо маме" стартовала в Нижегородской области

03 ноября 2023 15:16  [110] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В преддверии Дня матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября, в Нижегородской области по инициативе регионального отделения "Единой России" стартовала акция "Напиши письмо маме". Подготовленные открытки находятся в Штабе общественной поддержки. 

"Наши мамы всегда нуждаются во внимании, и неважно, живут ли они в соседнем доме или находятся за тысячи километров от вас. Если ваша мама рядом, поцелуйте, подарите цветы, скажите, как крепко любите ее, поблагодарите за любовь и заботу, за защиту от всех бурь и невзгод. И обязательно приходите написать ей письмо или просто подписать открытку в Штаб. Здесь же расположен почтовый ящик, куда сразу можно будет опустить праздничное послание для мамы. Наша "почта" будет работать до 26 ноября, - отметила руководитель Штаба общественной поддержки Нижегородской области, региональный координатор проекта "Женское движение "Единой России" Ольга Щетинина. - С раннего детства наши мамы бережно хранят поделки, рисунки, письма своих детей. Уверена, что и вашу открытку с добрыми пожеланиями они тоже сохранят на долгие годы".

Поздравить самых дорогих людей в своей жизни смогут все желающие, а уже в праздничные дни каждая мама получит долгожданное письмо от своего ребенка. 

А самое главное, что письмо смогут написать и военнослужащие, которые принимают участие в специальной военной операции. Для этого с очередной партией гуманитарной помощи на передовую будут отправлены праздничные открытки. Также их передадут в госпитали, где сейчас проходят лечение бойцы. После этого мамы получат по почте поздравления от своих сыновей.

"Когда твой ребенок вдали от дома и стоит на защите нашей страны, для мамы самое главное – весточка о том, что он жив и здоров. Любое письмо от сына станет самым ценным подарком в этот день! Мы понимаем, что все солдаты находятся в разных условия – отсутствует связь или человек будет выполнять боевые задачи в этот день. Поэтому мы посчитали, что каждый боец должен иметь возможность поздравить свою маму, написать ей своей рукой письмо. А мы обязательно все их передадим", – поделился руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Алексей Антонов.

"В ближайшее время наши активисты едут на новые территории. Мы передадим открытки бойцам на передовую, чтобы они смогли написать самые теплые слова своим мамам и отправить их обратно через нас, чтобы мамы успели вовремя получить долгожданные письма от своих сыновей", - рассказал зампредседателя РО ВОД "Отцы России" по Нижегородской области Дмитрий Игошин.

Написать письмо маме могут все желающие в Штабе общественной поддержки по адресу: Нижний Новгород, улица Малая Покровская, 2а. Дополнительная информация по телефону (8-831) 435-13-81.

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