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Балки двутавровые (двутавр) 20Ш1 – универсальное и надежное решение для многих проектов

03 ноября 2023 15:49  [92]

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Балки двутавровые (двутавр) 20Ш1 – универсальное и надежное решение для многих проектов

Металлопрокат играет решающую роль в различных отраслях промышленности и строительства.

На сайте компании ООО «ПКФ «РИМ» можно ознакомиться с большим выбором листового и сортового проката, а также воспользоваться выгодным предложением – балка двутавровая (двутавр) 20Ш1 по доступной цене.

Компания является надежным крупным поставщиком металлопроката. Благодаря высокому качеству продукции, широкому ассортименту, профессиональному обслуживанию, компания обеспечивает бесперебойную работу различных предприятий и объектов строительства. Опытные специалисты ООО «ПКФ «РИМ» всегда готовы проконсультировать заказчиков, подобрать оптимальные решения и обеспечить своевременные поставки.

Характеристики балки двутавровой 20Ш1

Двутавр представляет собой металлический профиль, который изготавливается посредством прокатки стали. Название указывает на ее основные характеристики:

  • «20» — высота балки в миллиметрах. В данном случае высота составляет 20 мм.
  • «Ш» — обозначение двутавровой формы профиля.
  • «1» - указывает на стандартное качество и исполнение балки.

Двутавр 20Ш1 может иметь различную форму в соответствии с требованиями конкретного проекта.

Преимущества:

  • Прочность и надежность. Балки 20Ш1 изготавливаются из высокопрочной стали. Это позволяет использовать их в конструкциях, связанных с механическими нагрузками.
  • Устойчивость к деформации. Балки обладают хорошей устойчивостью к изгибу и кручению.
  • Легкость монтажа. Благодаря стандартным размерам и формам, двутавры упрощают процесс сборки конструкции и сокращают время строительства.
  • Экономичность. Отличное соотношение прочности, цены и качества делает двутавры экономически выгодным решением для реализации многих проектов.

Применение двутавровой балки 20Ш1:

  • Строительство жилых зданий и сооружений.

В строительных объектах используется в качестве опорных и несуществующих элементов.

  • Промышленное строительство.

Используется для создания каркасных заводских и складских помещений, где требуется высокая нагрузочная способность.

  • Энергетические устройства.

Применяются для изготовления подстанций, электростанций и других объектов, где требуется высокая устойчивость к механическим нагрузкам.

  • Мосты и путепроводы.
  • Транспортные средства.

Балки двутавровые 20Ш1 могут быть легко подогнаны под требуемые размеры и формы, что позволяет использовать их в различных конструкциях.

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