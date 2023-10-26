Балки двутавровые (двутавр) 20Ш1 – универсальное и надежное решение для многих проектов

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Балки двутавровые (двутавр) 20Ш1 – универсальное и надежное решение для многих проектов

Металлопрокат играет решающую роль в различных отраслях промышленности и строительства.

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Характеристики балки двутавровой 20Ш1

Двутавр представляет собой металлический профиль, который изготавливается посредством прокатки стали. Название указывает на ее основные характеристики:

«20» — высота балки в миллиметрах. В данном случае высота составляет 20 мм.

«Ш» — обозначение двутавровой формы профиля.

«1» - указывает на стандартное качество и исполнение балки.

Двутавр 20Ш1 может иметь различную форму в соответствии с требованиями конкретного проекта.

Преимущества:

Прочность и надежность. Балки 20Ш1 изготавливаются из высокопрочной стали. Это позволяет использовать их в конструкциях, связанных с механическими нагрузками.

Устойчивость к деформации. Балки обладают хорошей устойчивостью к изгибу и кручению.

Легкость монтажа. Благодаря стандартным размерам и формам, двутавры упрощают процесс сборки конструкции и сокращают время строительства.

Экономичность. Отличное соотношение прочности, цены и качества делает двутавры экономически выгодным решением для реализации многих проектов.

Применение двутавровой балки 20Ш1:

Строительство жилых зданий и сооружений.

В строительных объектах используется в качестве опорных и несуществующих элементов.

Промышленное строительство.

Используется для создания каркасных заводских и складских помещений, где требуется высокая нагрузочная способность.

Энергетические устройства.

Применяются для изготовления подстанций, электростанций и других объектов, где требуется высокая устойчивость к механическим нагрузкам.

Мосты и путепроводы.

Транспортные средства.

Балки двутавровые 20Ш1 могут быть легко подогнаны под требуемые размеры и формы, что позволяет использовать их в различных конструкциях.

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