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Балки двутавровые (двутавр) 20Ш1 – универсальное и надежное решение для многих проектов
Металлопрокат играет решающую роль в различных отраслях промышленности и строительства.
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Двутавр представляет собой металлический профиль, который изготавливается посредством прокатки стали. Название указывает на ее основные характеристики:
Двутавр 20Ш1 может иметь различную форму в соответствии с требованиями конкретного проекта.
Преимущества:
Применение двутавровой балки 20Ш1:
В строительных объектах используется в качестве опорных и несуществующих элементов.
Используется для создания каркасных заводских и складских помещений, где требуется высокая нагрузочная способность.
Применяются для изготовления подстанций, электростанций и других объектов, где требуется высокая устойчивость к механическим нагрузкам.
Балки двутавровые 20Ш1 могут быть легко подогнаны под требуемые размеры и формы, что позволяет использовать их в различных конструкциях.
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