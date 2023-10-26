ВТБ получил премию Столыпина за поддержку малого и среднего бизнеса Бизнес

ВТБ стал лауреатом международной премии в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина. Банк стал победителем в двух номинациях: "За поддержку малого и среднего бизнеса в период восстановления экономики" и "За скорость рассмотрения заявок" (категория "Кредиты").

"Вклад среднего и малого бизнеса в восстановление и укрепление российской экономики сложно переоценить, поэтому мы стремимся быть надежным финансовым партнером для предпринимателей. Среди ключевых направлений нашей работы – разработка специальных условий обслуживания, льготное финансирование, развитие инструментов для цифрового взаимодействия с банком. Поддержка ВТБ позволяет более чем миллиону предпринимателей и компаний развивать свое дело, ставить перед собой новые цели, выходить на новые рынки. Мы рады, что наши усилия в этом направлении второй год подряд отмечены премией имени П.А. Столыпина", − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

В 2022 году победителями премии стали два продукта для клиентов СМБ − цифровая экосистема ВЭД в номинации "За внедрение и разработку отечественных цифровых технологий", а витрина промо-предложений для поддержки бизнеса от программы лояльности "Бизнес-лига ВТБ" – "За поддержку малого и среднего бизнеса в период восстановления экономики".